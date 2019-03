EVP-Chef Weber stellt Orbán die Rute ins Fenster

Weber stellt also Orban "Bedingungen" - man könnte es auch treffender Erpressung nennen.

Das muss man sich erst einmal vorstellen. Ein konservativer Parteichef schlägt solche Töne gegenüber einem konservativen Parteichef eines EU Mitgliedsstaates an.

Das zeigt wie zerissen die EVP mittlerweile ist und sich von linksliberalen Strömungen vor sich hin lässt.

Dieses Bild spricht Bände.

Weber stellt diese erpresserischen "Bedingungen" ja nicht aus freien Stücken.

Er will mit den Stimmen der Sozialisten, den Grünen und Linksliberalen zum Kommissionspräsidenten gewählt werden.

Und die haben einen Preis.

Weber soll einen Teil des Familiensilbers verkaufen, wenn nötig sogar seine eigene Grossmutter. So lautet der Preis dafür.

Kommissionspräsident, Parlamentspräsident, Gutes,.... diese Posten werden also weiter wie gewohnt ausgepackelt.

Im Westen nichts neues 4.0 sozusagen.