EU-Wahl: Labour laut Umfrage deutlich voran

LONDON. Langsam, aber sicher müssen sich die Briten darauf einstellen, dass sie mitten im Brexit-Streit doch noch an der EU-Wahl Ende Mai teilnehmen müssen.

Labour-Chef Jeremy Corbyn

Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Denkfabrik "Open Europe" gibt nun erstmals einen Hinweis darauf, wie die Parteien abschneiden würden. Demnach liegt die oppositionelle Labour-Partei mit 37,8 Prozent deutlich vorne.

Die konservativen Tories von Premierministerin Theresa May liegen demnach weit abgeschlagen bei nur 23 Prozent. Die neue Brexit-Partei des EU-Abgeordneten Nigel Farage liegt mit 10,3 Prozent auf Platz drei, gefolgt von den Liberaldemokraten (8,1 Prozent) und der EU-feindlichen Ukip-Partei (7,5 Prozent). Die öffentliche Meinung könne sich aber schnell ändern, teilte "Open Europe"-Direktor Henry Newman gestern mit. Bei der letzten Europawahl 2014 wurde die Ukip mit knapp 27 Prozent stärkste Kraft – damals noch mit Nigel Farage an der Spitze.

Die Vorbereitungen laufen

Wenn die Briten nicht bis 22. Mai aus der EU austreten, sind sie verpflichtet, an der Neuwahl des EU-Parlaments von 23. bis 26. Mai teilzunehmen. Die Vorbereitungen für die Wahl laufen bereits. Die britische Regierung hat den 23. Mai als Datum festgelegt, in Großbritannien wird immer donnerstags gewählt. Erklärtes Ziel von May bleibt aber der rechtzeitige EU-Austritt. Die Parteien rekrutieren bereits Kandidaten, über den üblichen politischen Streit hinaus gibt es aber noch keine sichtbaren Zeichen von Wahlkampf.

