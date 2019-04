EU-Wahl: Briten würden Rechte und SPE stärken

WIEN. Das nicht mehr auszuschließende Szenario, dass Großbritannien doch an der EU-Wahl teilnimmt, würde vor allem die Rechtspopulisten und auch die Sozialdemokraten stärken.

Zu diesem Schluss kommt das Wiener Projekt "Polls of Polls by Politico" für die APA. Nach deren Wahlprognose würden die drei europakritischen Fraktionen im EU-Parlament, ECR, ENF (mit der FPÖ) und EFDD gemeinsam 183 von 751 Mandaten hinter sich vereinen und damit die Europäische Volkspartei (EVP) mit 174 Sitzen überholen. Was daran läge, dass die britischen Konservativen (bei der ECR) und die unionskritische Ukip (bei ENF) entsprechend mehr Mandate bringen. Insgesamt haben die Briten 73 Sitze im EU-Parlament.

Den Sozialdemokraten (SPE) brächten die Sitze der britischen Labour Party eine Stärkung (154 statt 135 Mandate). Als Grundlage für die Prognose haben die Demoskopen die aktuell verfügbaren Umfragedaten aus den 28 Mitgliedsländern zusammengefasst.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema