EU und Arabische Liga wollen Gipfel im Dreijahresrhythmus

SHARM-EL-SHEIKH. Das historische Gipfeltreffen zwischen Staats- und Regierungschefs der EU und der Arabischen Liga (LAS) soll kein einmaliges Event bleiben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz im Rahmen des EU-Arabischen Liga Gipfels

Alle drei Jahre soll nun ein EU-LAS-Gipfel stattfinden - der nächste 2022 in Brüssel - wie es in der Abschlusserklärung heißt, deren Unterzeichnung am Montag in Sharm el-Sheikh geplant ist. Das zweitägige Treffen in dem ägyptischen Badeort ist das erste seiner Art, erstmals in der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Staatengemeinschaften kamen dort die Staats- und Regierungschefs der insgesamt rund 50 Länder zusammen. Die Themen sind dabei eher vage formuliert - es geht um die Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die Bekämpfung von Terrorismus sowie illegaler Migration.

Hinter den Kulissen war auch der Brexit Thema, insbesondere nachdem sich auch die britische Regierungschefin Theresa May unter den Teilnehmern in Sharm el-Sheikh befand. Für Österreich nimmt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an dem Gipfel teil. Er geht am Montagnachmittag mit der Veröffentlichung des Abschlusskommuniques sowie einer gemeinsamen Pressekonferenz zu Ende.

Die Arabische Liga (Liga der Arabischen Staaten/LAS) wurde 1945 auf Initiative Ägyptens von sieben arabischen Staaten in Kairo gegründet und setzt sich heute aus 22 Mitgliedern, darunter etwa Libyen, Saudi-Arabien, der Irak oder der Jemen, zusammen. Österreich hat bei der AL Beobachterstatus.

