Erdogans AKP verlangt Neuwahl in Istanbul

ISTANBUL. Die türkische Regierungspartei AKP hat eine vollständige Wiederholung der Kommunalwahl in Istanbul gefordert, nachdem sie mit einem Antrag auf Neuauszählung aller Stimmen der Wahl vom 31. März gescheitert war.

Erdogan will Istanbul nicht aufgeben. Bild: afp

"Wir werden den Weg eines außerordentlichen Einspruchs gehen", teilte die AKP mit. "Wir wollen eine Wiederholung der Wahl in Istanbul." Parteichef und Staatspräsident Erdogan begründete den Schritt mit einer "organisierten Kriminalität" bei der Abstimmung in Istanbul. In der 15-Millionen-Metropole war der Oppositionelle Ekrem Imamoglu von der linksnationalistischen CHP mit einem Vorsprung von 25.000 Stimmen knapp vor dem AKP-Kandidaten Binali Yildirim gelandet. Der Verlust Istanbuls wäre eine herber Rückschlag für Erdogan, der selbst einmal Bürgermeister der Metropole war.

Ankara hat die AKP bereits fix verloren: Nach einer teilweisen Neuauszählung der Stimmen bestätigte die Wahlkommission dort offiziell den Sieg des Oppositionskandidaten Mansur Yavas.

