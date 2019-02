Ende des INF-Vertrags – Anfang des Aufrüstens?

WASHINGTON/MOSKAU. Vor allem Europa könnte nun zum ersten Zielgebiet eines möglichen Atomkonflikts werden.

US-Außenminister Pompeo Bild: APA/AFP

Die USA beabsichtigen seit Längerem, aus dem INF-Abrüstungsvertrag auszusteigen. Nun hat US-Außenminister Mike Pompeo diesen Schritt offiziell angekündigt. Vor allem für Europa wäre das Aus hochbrisant.

?Was ist der INF-Vertrag?

US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow unterzeichneten gegen Ende des Kalten Kriegs im Jahr 1987 ein Abrüstungsabkommen mit dem Ziel, "die Gefahr eines für die ganze Menschheit verheerenden Atomkriegs" zu bannen. Verboten werden die Produktion, der Test und die Lagerung von landgestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern. Bis Mai 1991 wurden daher auf der US- Seite 846 Raketen des Typs Pershing I und II, auf sowjetischer Seite 1.846 Raketen des Typs SS20 zerstört.

?Ist der Vertrag noch zeitgemäß?

Die Welt, in der der Vertrag entstanden ist, besteht nicht mehr. Einer der Vertragspartner, die Sowjetunion, existiert seit fast 30 Jahren nicht mehr. Auch wenn Russland deren weltpolitisches Erbe angetreten hat, ist die Bipolarität des Kalten Krieges verschwunden. Mit China ist eine neue militärische Weltmacht entstanden, hinzu kommen Regionalmächte wie der Iran, Indien oder Israel. Sie alle sind nicht an den INF-Vertrag gebunden und verfügen über – potenziell nukleare – Mittelstreckenraketen. Auch technologisch hat der Vertrag seine Grenzen, denn er verbietet "nur" landgestützte Flugkörper. Moderne Raketen oder Marschflugkörper, die von Schiffen oder Flugzeugen abgefeuert werden, fallen nicht darunter.

?Was passiert nach der Aufkündigung?

Wirklich rechtskräftig wird die Kündigung erst nach einer sechsmonatigen Frist, also im September. Bis dahin habe Russland weiter die Möglichkeit, zum Abkommen zurückzukehren, betont Amerika.

?Warum wird der Vertrag gerade jetzt aufgekündigt?

Dahinter steckt ein größeres geopolitisches Wettrüsten. Die USA wollen sich von jeglicher nuklearer Rüstungsbegrenzung befreien, um sich auf die neue Herausforderung China zu konzentrieren. Europa zu schützen ist für Trump zweitrangig. Russland wiederum will in diesem Streit um Macht und Einfluss mitreden.

?Was bedeutet das für Europa?

"Die Konsequenzen könnten dramatisch sein. Da gibt es ein Deja-vu", warnte der Wiener Abrüstungsexperte Heinz Gärtner. "Wenn sich die Spannungen zwischen Russland und USA/Nato verschärfen, gäbe es kein Problem mehr, diese Waffen wieder in Europa zu stationieren." Die Europäer könnten damit auch "zum ersten Zielgebiet" eines Nuklearkonflikts werden. Moskau hat bereits zu verstehen gegeben, dass es US-Mittelstreckenraketen angreifen werde, sollten sie in Europa auftauchen. Vor allem osteuropäische Länder wie Polen rufen bereits nach einer Stationierung von US-Raketen. Die Debatte birgt also auch gewaltigen politischen Sprengsatz für die EU: Das Ziel einer gemeinsamen Sicherheitspolitik wird immer utopischer. Auch die Nato wird – zur Freude Putins – weiter geschwächt und gespalten.

?Müssen wir uns also vor einem nuklearen Krieg fürchten?

Ja, sagen Experten. Künftig könnte der Griff zur Atomwaffe schneller erfolgen. Denn der Einsatz von kleineren taktischen Atomwaffen würde nicht den "großen atomaren Gegenschlag" auslösen.

