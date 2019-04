Einen harten Brexit wird es am Freitag "sicherlich nicht geben"

LONDON/BRÜSSEL. Der EU-Gipfel am Mittwoch soll über den genauen Termin der Fristverlängerung entscheiden.

Die britische Regierungschefin Theresa May warb gestern in Berlin und Paris für eine weitere Verschiebung des Brexit-Termins. Bild: APA

Während die britische Regierungschefin Theresa May gestern in Deutschland und Frankreich um Unterstützung für einen weiteren Brexit-Aufschub warb, signalisierte die EU Entgegenkommen.

Wie aus Diplomatenkreisen durchsickerte, will die EU einen weiteren Brexit-Aufschub gewähren. Kurz vor dem heutigen Sondergipfel werde nur noch über die Bedingungen für eine Fristverlängerung und die zeitliche Dauer diskutiert, hieß es nach einem Ministertreffen in Luxemburg zur Vorbereitung des Treffens. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte es klipp und klar: Einen "harten Brexit" werde es am Freitag "sicherlich nicht" geben.

Ein Teil der Mitgliedstaaten ist demnach dafür, die Austrittsfrist – wie von der Regierung in London gewünscht – bis zum 30. Juni zu verlängern. Ein anderer Teil bevorzugt einen längeren Aufschub, um das Risiko erneuter Diskussionen im Sommer auszuschließen. Der Trend soll den Angaben zufolge in Richtung einer längeren Frist gehen. Einige Medien – darunter der "Guardian" – spekulierten, dass die EU-Staaten eine Deadline bis Ende dieses Jahres anbieten könnten.

Eine Bedingung für eine erneute Verschiebung des Brexit-Datums soll sein, dass die Briten am 23. Mai an der Europawahl teilnehmen. Dies soll sicherstellen, dass es keine rechtlichen Schwierigkeiten gibt, wenn Großbritannien im Sommer noch EU-Mitglied sein sollte, aber keine Abgeordneten gewählt hat. Zudem wollen die Mitgliedstaaten erreichen, dass sich London verpflichtet, nicht aktiv in EU-Entscheidungen einzugreifen. Relevant könnte dies etwa bei der Ernennung des nächsten EU-Kommissionspräsidenten oder den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis Ende 2027 sein.

Kurz vor dem EU-Sondergipfel hatte sich Premierministerin Theresa May noch Rückendeckung bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel geholt. Eineinhalb Stunden saßen die beiden zusammen, doch Details über das Treffen in Berlin wurden vorerst nicht bekannt. Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert sagte nur, es sei "ein vertrauliches Gespräch gewesen". Beide Regierungschefinnen wollen einen chaotischen Austritt Großbritanniens aus der EU am 12. April verhindern. Merkel würde eine Verschiebung des Brexit bis Anfang 2020 für möglich halten.

"Alle drei Monate prüfen"

Von Berlin reiste May gestern weiter nach Paris, wo sie am Abend mit Staatspräsident Emmanuel Macron zusammentraf. Macron war zuletzt für eine harte Linie gegenüber London eingetreten und hatte stets betont, dass Frankreich auf einen No-Deal mit den Briten gut vorbereitet wäre. Doch offenbar will auch Macron das befürchtete Chaos in Europa verhindern. Diplomatenangaben zufolge will der Franzose nun doch eine Verlängerung des Brexits bis zum Jahresende zustimmen. Macron sei zudem für Überprüfungen alle drei Monate. Damit solle sichergestellt werden, dass das Vereinigte Königreich die EU-Geschäfte nicht lahmlegt.

