Donald Trump lud Namensvetter zu großer Rede ein

WASHINGTON. Mit Joshua Trump hat US-Präsident Donald Trump einen jungen Namensvetter zu seiner gestrigen Rede zur Lage der Nation eingeladen.

Donald Trump nach seiner Rede zur Lage der Nation im Jänner 2018. Bild: REUTERS

Der Grund: Der Bub sei wegen seines Nachnamens in der Schule gemobbt worden. Der Sechstklässler aus Wilmington (Bundesstaat Delaware) möge Naturwissenschaften, Kunst und Geschichte, schreibt das Weiße Haus in einem Porträt des Buben.

Er liebe außerdem Tiere und wolle sich später auch beruflich mit Tieren beschäftigen. Sein "Held und bester Freund" sei sein Onkel Cody, der in der US-Luftwaffe dient. "Leider ist Joshua wegen seines Nachnamens in der Schule gemobbt worden", heißt es dann in der Beschreibung des Weißen Hauses. "Er ist der First Lady und der Familie Trump für ihre Unterstützung dankbar."

Bewusste Einladungspolitik

Zur jährlichen Rede zur Lage der Nation dürfen der Präsident, die First Lady und die Kongressmitglieder Gäste einladen – häufig beinhaltet die Auswahl eine explizite politische Botschaft.

So haben die oppositionellen Demokraten ganz bewusst eine Migrantin eingeladen, die vor Jahren ohne Papiere in einem Luxus-Golfklub von Trump gearbeitet hatte. Die aus Guatemala stammende Victorina Morales war als Haushälterin für Trump tätig.

