"Donald Trump ist ein Rassist, Blender und Betrüger"

Ex-Anwalt Cohen rechnete im US-Kongress mit dem US-Präsidenten ab – und erhebt schwere Vorwürfe.

Der ehemalige Hausanwalt von US-Präsident Donald Trump ist gestern vor dem US-Kongress wie ein geprügelter Hund aufgetreten. Dicke Ringe unter den Augen, heisere Stimme und blasse Hautfarbe – die Ereignisse der vergangenen Monate haben Michael Cohen mitgenommen. Nervös stand er auf, hob die Hand und schwor, die Wahrheit zu sagen. Das hatte er schon einmal getan, um die Abgeordneten dann zu belügen.

Seitdem ist einiges passiert: Das FBI durchsuchte im Frühjahr 2018 Cohens Büros, Robert Mueller, der Sonderermittler in der Russland-Affäre, vernahm ihn, und ein Bundesgericht verurteilte Cohen zu einer mehrjährigen Haftstrafe.

Und jüngst wechselte im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Der neue Vorsitzende des für die Kontrolle der Regierung zuständigen Komitees, der Demokrat Elijah Cummings, schärfte Cohen ein, er werde keine Lügen dulden. "Verstehen Sie das?" Cohen antwortete kleinlaut mit "Ja". Das letzte Mal sei er gekommen, um den Präsidenten zu schützen. "Nun komme ich, um die Wahrheit zu sagen."

Brisante Dokumente präsentiert

Michael Cohen hatte eine Reihe schriftlicher Dokumente mitgebracht, die seine brisanten Vorwürfe gegen Trump belegen sollen. Schecks mit der Unterschrift des Präsidenten, Finanzdokumente und Artikel. Harte Beweise, die für den Präsidenten noch gefährlich werden können.

Die himmelblaue Krawatte kontrastierte mit dem dunklen Bild, das Cohen von dem Mann zeichnete, für den er zehn Jahre lang tätig war. "Er ist ein Rassist, Blender und Betrüger." Cohen präsentierte dem Kongress beispielsweise einen Kontoauszug, der Schweigegeld-Zahlungen kurz vor der Präsidentenwahl an die Pornodarstellerin Stormy Daniels dokumentiert. Und ein weiterer Scheck mit der Unterschrift des Präsidenten belegt die Rückzahlung.

Nachdem es den Republikanern nicht gelang, die Anhörung zu stoppen, zielten sie darauf ab, Cohens Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen. Es sei eine Schande, dass die neue Mehrheit "als ersten Zeugen jemanden hört, der den Kongress belogen hat", beschwerte sich etwa der ranghöchste Republikaner im Komitee, Jim Jordan.

Trump als Drückeberger?

Trump hatte bereits vor der Anhörung versucht, die Aussagen seines einmal als "sechstes Kind" bezeichneten Adlatus als "Lügen" zu diskreditieren.

Cohen feuerte mit einer persönlichen Anekdote zurück, indem er daran erinnerte, dass sich Trump vor einem Einsatz als Soldat im Vietnamkrieg gedrückt habe. "Ist das nicht eine Ironie, dass du jetzt in Vietnam sitzt", wandte er sich an den Präsidenten, der die Anhörung in seinem Hotel in Hanoi im Fernsehen mitverfolgte.

