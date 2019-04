Die Ukraine steht vor einem politischen Erdbeben

KIEW. Der Komiker Wladimir Selenski hat beste Chancen, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

Selenski dürfte sich gegen Amtsinhaber Poroschenko durchsetzen. Bild: AFP

Am Sonntag findet in der Ukraine der zweite Wahlgang der Präsidentschaftswahlen statt. Der Sieg des Komikers Wladimir Selenski über Amtsinhaber Petro Poroschenko galt schon vorher als ziemlich sicher. Den ersten Wahlgang gewann Selenski mit gut 30 Prozent klar vor Poroschenko mit knapp 16 Prozent. Der Vorsprung ist gewachsen, nach den jüngsten Ergebnissen der Meinungsforschungsgruppe Rejting wollen 73 Prozent der Ukrainer, die zur Stimmabgabe entschlossen sind, für Selenski stimmen, nur 27 Prozent für Poroschenko. "Selenski ist nicht mehr einzuholen", sagt der Politologe Vadim Karasjew.

Der Wahlkampf, der gestern in einem umstrittenen Rededuell zwischen den beiden Kandidaten im Kiewer Olympiastadion endete, war hektisch und turbulent. Dass Poroschenko die kritischen Sprüche der Filmfigur Goloborodko gegenüber EU oder IWF Selenski anlastete, betrachten viele Beobachter als fragwürdig. Der Satiriker und TV-Produzent selbst hat inzwischen mehrfach erklärt, er werde am Westkurs der Ukraine festhalten, auch an der Zusammenarbeit mit dem IWF.

Was das Verhältnis zu Russland angeht, gibt es ebenfalls kaum Unterschiede zur Strategie Poroschenkos. Wie dieser fordert Selenski von Moskau die Rückgabe der Krim und der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete im Donbas. Aber anderweitig rutschte der Wahlkampf mehrfach unter die persönliche Gürtellinie der Kandidaten. Um alle üblen Nachreden zu entkräften, hatte Selenski schon Wochen vor dem gestrigen Rededuell im Kiewer Olympiastadion verlangt, Poroschenko und er und müssten sich vorher medizinisch auf Alkohol und Rauschgift testen lassen. Danach ließ sich Poroschenko von Stadionärzten Blut abnehmen, Selenski aber in einer Privatklinik. Die Proben der beiden fielen negativ aus, der Streit aber ging weiter. Viele Beobachter bezweifeln, dass ein Machtwechsel wirklich frischen Wind oder nachhaltige Reformen bedeutet. "Es wird sich kaum etwas ändern, weder innen- noch außenpolitisch", prophezeit der Politologe Oleksandr Solontai. (scholl)

