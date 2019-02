Debatte über Grundrente in Deutschland

BERLIN. Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat ein Konzept für die von der Großen Koalition vereinbarte Grundrente vorgelegt und dafür umgehend Kritik aus den Reihen der Unionsparteien CDU und CSU erhalten.

Sozialminister Hubertus Heil Bild: APA/AFP

Es geht um ein milliardenschweres Programm, das für Millionen Geringverdiener die Rente um bis zu 447 Euro monatlich aufstocken soll, wie der Politiker der "Bild am Sonntag" sagte. "Sehr viele, die ihr Leben lang gearbeitet haben, landen wegen ihrer niedrigen Löhne als Rentner in der Grundsicherung. Das will ich ändern."

Die Unionsparteien bremsen

Dem Koalitionspartner gehen die Vorstellungen Heils jedoch zu weit. "Die Union will, dass in Sachen Rente der Koalitionsvertrag umgesetzt wird", sagte der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Peter Weiß, gestern. "Was Hubertus Heil vorlegt, entspricht aber nicht dem Koalitionsvertrag."

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass die neue Grundrente ein Alterseinkommen zehn Prozent oberhalb des Grundsicherungsbedarfs garantieren soll. Bekommen sollen sie all jene, die 35 Jahre Beitragszahlung, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit aufweisen. Darauf pochte jetzt auch Weiß.

