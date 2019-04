"Das europäische Projekt ist extrem widerstandsfähig"

LINZ. EU-Kommissar Christos Stylianides im OÖN-Interview über das Brexit-Desaster, den Katastrophenschutz und die EU-Wahl.

EU-Kommissar Christos Stylianides Bild: Weihbold

Die verfahrene Lage beim Brexit zeige den Populisten, dass ein geplanter EU-Austritt nicht nur extrem kompliziert sei, "sondern in einem Desaster mündet". Das sagt Christos Stylianides, EU-Kommissar für Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, im OÖN-Interview. Dazu komme: "Vor und unmittelbar nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 prophezeiten nicht wenige, dass die EU vor dem Kollaps stehe. Und wo herrscht nun Chaos? Nicht in Brüssel. Nicht in Linz. Und nicht in Nikosia – sondern in London", betont der Kommissar.

OÖN: In Schweden und Ostdeutschland gab es 2018 verheerende Waldbrände. Beide Länder haben keine eigenen Löschflugzeuge. Es dauerte länger als üblich, bis die Löscharbeiten richtig anlaufen konnten. Wie kann man das verbessern?

Christos Stylianides: Aufgrund des Klimawandels gibt es Waldbrände mittlerweile nicht mehr nur im Süden Europas, sondern auch im hohen Norden. Das war so nicht zu erwarten, daher haben die betroffenen Länder auch nicht in entsprechende Ausrüstung investiert. Da der Klimawandel bereits bittere Realität ist, müssen wir einen wirkungsvollen und effizienten Weg finden, damit alle EU-Staaten mit allen Arten von Naturkatastrophen bestmöglich umgehen können. Klar ist jedoch auch, dass die Hauptverantwortung beim Katastrophenschutz bei den jeweiligen EU-Staaten liegt. Aber: Aufgrund der neuen Bedrohungen durch den Klimawandel braucht es bessere Koordination.

Gibt es im Fall von Naturkatastrophen ausreichend Solidarität unter den EU-Mitgliedsstaaten?

Ja, das haben die Länder zweifellos auch bereits in mehreren Fällen bewiesen. Die Brände in Schweden im Vorjahr sind ein Beispiel dafür. Da gab es eine unglaubliche Mobilisierung von Hilfe in zahlreichen EU-Staaten.

Es ist zu befürchten, dass es aufgrund des Klimawandels häufiger zu Naturkatastrophen in der EU kommen wird. Sind die Staaten ausreichend darauf vorbereitet – auch bezüglich Ausbildung und technischen Geräts?

Viele EU-Staaten sind sehr gut ausgerüstet – etwa Österreich. Es gibt aber Länder, die Nachholbedarf haben. Problematisch könnte es werden, wenn es mehrere Naturkatastrophen gleichzeitig gibt. Daher haben wir "rescEU" ins Leben gerufen. Dieses System soll unsere Krisenreaktion verbessern. EU-Staaten können "rescEU" abrufen, wenn nationale Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen.

In welchen Bereichen gibt es konkret Nachholbedarf?

Im medizinischen Bereich. Da weist die EU kritische Schwächen auf. Verbesserungen braucht es etwa bei medizinisch notwendigen Evakuierungen, der Bekämpfung von Epidemien oder bei mobilen Spitälern. Und das ist sehr teuer. Daher macht gerade hier die EU-weite Zusammenarbeit Sinn, Kosten werden gemeinsam geschultert. Und das Gerät wird dann dort eingesetzt, wo es gerade gebraucht wird.

Sie sind ebenfalls zuständig für humanitäre Hilfe außerhalb der EU. Für heuer ist das Budget mit 1,6 Milliarden Euro so hoch wie nie zuvor. Wo liegen denn die Schwerpunkte der EU-Hilfe?

Ein Schwerpunkt ist die Hilfe für die 3,8 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Wir helfen diesen Menschen dabei, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen – und wir ermöglichen ihnen ein Leben in Würde. Eine weitere enorme Herausforderung ist Afrika – insbesondere aufgrund der demographischen Entwicklung. Dazu kommen ethnische Konflikte, Auswirkungen des Klimawandels, bittere Armut und Korruption.

Wie geht die EU damit um?

Mit "business as usual" erreichen wir nicht viel, wir müssen über den Tellerrand schauen, um Lösungen zu finden. Klar ist zudem, dass das kein europäisches, sondern ein globales Problem ist. Daher braucht es auch mehr Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft. Und es braucht eine gleichberechtigte Kooperation mit den afrikanischen Partnern. Wir müssen gemeinsame Ziele definieren – und dann können wir gemeinsam liefern.

Nun zum Brexit: Wie sehen Sie die verzwickte Lage rund um den britischen EU-Austritt?

All jene populistischen Politiker, die geglaubt haben, dass ein Austritt aus der EU unkompliziert möglich ist, haben mittlerweile verstanden, dass das nicht nur extrem kompliziert ist, sondern in einem Desaster mündet. Dazu kommt: Vor und unmittelbar nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 prophezeiten nicht wenige, dass die EU vor dem Kollaps stehe. Und wo herrscht nun Chaos? Nicht in Brüssel. Nicht in Linz. Und nicht in Nikosia – sondern in London. Das zeigt eindrücklich: Das europäische Projekt ist extrem widerstandsfähig.

Kommen wir zur EU-Wahl: Wie kann man die stets niedrige Wahlbeteiligung erhöhen?

Das ist tatsächlich ein grundlegendes Problem. Wir alle müssen zugeben, dass wir dem regelmäßigen Kontakt mit den Bürgern zu wenig Beachtung geschenkt haben. Wir müssen das ändern, wir müssen wieder näher zu den Bürgern kommen und wir müssen auch unsere bürokratische Sprache ablegen. Und wir müssen unsere Erfolge und das Erreichte besser kommunizieren.

Zur Person

Christos Stylianides ist seit 1. November 2014 EU-Kommissar für Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe. Der 60 Jahre alte Zypriote ist in Nikosia geboren und studierte in Thessaloniki in Griechenland Zahnmedizin. Nach seinem Abschluss studierte er in Großbritannien und den USA (Harvard) Politikwissenschaften und European Studies.

Der verheiratete Vater eines Sohnes startete seine politische Karriere 1998/99 als Regierungssprecher in Zypern. Ins Parlament zog der konservative Politiker erstmals 2006 ein. Nach einem kurzen Intermezzo als Regierungssprecher (2013/14) wurde Stylianides ins EU-Parlament gewählt.

