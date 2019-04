Das britische Parlament greift nach der Macht

LONDON. Die Zeit mit dem Brexit drängt – das wochenlange Chaos könnte nun eine weitere Steigerung erfahren

Neue Abstimmung im Parlament Bild: (APA/AFP/PRU/-)

Die stille Revolution geht weiter. Am Montag übernahmen die Abgeordneten im britischen Unterhaus erneut die Kontrolle und setzten „Standing Order 14“ aus. „Standing Order 14“ ist ein entscheidender Paragraf der Geschäftsordnung. Er schreibt vor, dass von der Regierung eingebrachte Anträge die Priorität vor allem anderen Geschäft haben. Mit seiner Suspendierung wird Hinterbänklern erlaubt, die Tagesordnung zu kontrollieren und selbst Gesetze vorschlagen zu können.

Es ist ein konstitutionell fragwürdiger Schritt. Wenn die Legislative sich Funktionen der Exekutive anmaßt, dann wird das britische Parlamentssystem, das auf der Gewaltenteilung beruht, infragegestellt. Aber was bleibt den Volksvertretern übrig, wenn die Regierung es drei Mal nicht geschafft hat, den Brexit-Deal durch das Unterhaus zu bringen und deswegen das Land auf einen No Deal zusteuert? Die Zeit drängt. Der Verfassungsbruch, so rechtfertigen es die Parlamentarier, erfolgt im nationalen Interesse.

Sie setzten gestern den Prozess der „indikativen Abstimmungen“ fort. Es sind Probeabstimmungen, die eine Alternative zum Brexit-Deal der Premierministerin finden sollen. Letzte Woche konnte kein Vorschlag eine Mehrheit gewinnen. Am Montag wurden die besten Aussichten auf Erfolg jenen Anträgen eingeräumt, die einen deutlich weicheren Brexit anstreben. Der Konservative Kenneth Clarke schlägt vor, dass Großbritannien eine „permanente Zollunion“ mit der EU verhandeln soll. Sein Kollege Nick Boles hat einen überparteilichen Antrag eingebracht, der nach einem „Binnenmarkt 2.0“ ruft, einer Handelsbeziehung nach dem Norwegen-Modell. Weicher könnte ein Brexit nicht aussehen. Für die Brexit-Hardliner wäre eine Zollunion unannehmbar. Es ist aber durchaus möglich, dass das Unterhaus in einem weiteren Schritt der Machtergreifung am Mittwoch ein Gesetz beschließt, das die Regierung verpflichten würde, ein solches Arrangement mit Brüssel zu verhandeln. An diesem Punkt könnte das Brexit-Chaos erneut eine Steigerung erfahren. Denn Premierministerin Theresa May steht vor einem Dilemma.

Steuert sie einen weichen Brexit à la Zollunion an, würde ein Drittel ihres Kabinetts zurücktreten und mehr als die Hälfte ihrer Fraktion rebellieren. Verfolgt sie einen No Deal, träte ein anderes Drittel ihres Kabinetts zurück und der Rest der Regierungsfraktion revoltiert. Gut möglich dann, dass sie, zur nuklearen Option greift und vorgezogene Neuwahlen anstrebt. Damit wäre der Brexit vorerst vom Tisch.

