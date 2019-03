CSU machte Passau zwei Stunden lang zum "größten Stammtisch Europas"

Politischer Aschermittwoch in Bayern stand ganz im Zeichen der bevorstehenden EU-Wahl

Ein Prosit auf Europa: CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder und EVP-Fraktionschef Manfred Weber Bild: REUTERS

Der Aschermittwoch ist eigentlich ein Tag der inneren Umkehr, Buße und Enthaltung. Der politische Aschermittwoch in Bayern wiederum ist das genaue Gegenteil, er ist seit nunmehr 100 Jahren eine bierselige Veranstaltung mit viel verbalem Krawall. Den Ton gibt dabei stets die seit 62 Jahren im Freistaat regierende Christlich-Soziale Union (CSU) an – seit Mitte der 1970er traditionell in Passau.

So gesehen bekamen die durch zahlreiche Maß Bier enthusiasmierte Parteibasis und die gut 200 Journalisten gestern in der Dreiländerhalle viel Erwartbares zu hören – aber durchaus auch Neues. Die Reden von Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) und CSU-Vizechef, sowie Ministerpräsident und CSU-Vorsitzendem Markus Söder wurden etwa erstmals simultan ins Englische übersetzt.

Übersetzung ins Englische

Überhaupt stand das traditionsreiche "politische Hochamt der CSU" ganz im Zeichen der EU-Wahl am 26. Mai. Ja, das rhetorische Draufhauen geriet gar zum inoffiziellen Wahlkampfauftakt. "Heute ist Passau Europas größter Stammtisch", sagte daher ein lockerer, gut aufgelegter Manfred Weber, der als Niederbayer seinen Heimvorteil voll zu nutzen wusste – und in seinen Ausführungen immer wieder von frenetischem Applaus unterbrochen wurde.

Etwa, als er in den vollen Saal rief: "Politik muss aus der Mitte heraus gestaltet werden, nicht von rechten Dumpfbacken. Ich will kein Land, in dem die Verantwortung tragen." Europa werde derzeit von Nationalisten und Populisten herausgefordert. Deshalb gehe es bei der Europawahl um "verdammt viel".

Scharfe Kritik an der Türkei

Am lautesten freilich wurde der Jubel, als Weber das Thema Türkei aufgriff, das ja schon seit vielen Jahren bei der CSU am Aschermittwoch ein bewährter Redebestandteil ist: Als EU-Kommissionspräsident werde er "umgehend alle Dienste anweisen, die Beitrittsgespräche mit der Türkei zu beenden". Aktueller Anlass für diese Spitze in Richtung Ankara war die jüngste Drohung des türkischen Innenministers, künftig alle deutschen Urlauber, die als Gegner der türkischen Regierung gelten, gleich bei der Einreise festnehmen zu lassen.

Während sich Weber in der Dreiländerhalle in gemäßigtem, ruhigem Ton ausschließlich dem Thema Europa in all seinen Facetten widmete, war Ministerpräsident Söder nicht nach Leisetreterei – auch wenn er zuletzt stets gesagt hatte, die "Zeit des Rumpelns" sei vorbei.

Der aktuelle CSU-Hoffnungsträger arbeitete sich vor allem an jenen beiden Parteien ab, die der Regierungspartei zuletzt arg zugesetzt hatten: an den Grünen und an der rechtspopulistischen AfD.

Gemäßigte AfD-Mitglieder rief Söder, der mit Dreitagebart und ohne Krawatte auftrat, zum Parteiaustritt auf: "Kehrt zurück und lasst die Nazis alleine in der AfD." Die AfD sei keine Partei der vereinsamten Konservativen, rief er in die Dreiländerhalle. Insbesondere der Flügel um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke sei klar auf dem Weg ins Rechtsextreme.

Auch die Grünen watschte Söder ab und schloss Schwarz-Grün wegen Differenzen in der Asylpolitik auf absehbare Zeit aus.

Deutschlandweites Erregungspotenzial könnte seine Forderung nach einem Passentzug für deutsche Dschihadisten haben: "Wer sich dem Islamischen Staat anschließt, kann keinen Anspruch mehr auf die Staatsbürgerschaft haben", betonte Söder, der dabei ausdrücklich nicht von Doppelstaatsbürgern sprach.

Derzeit gilt die Regelung, dass nur solche IS-Terroristen ausgebürgert werden, die sich künftig an Kämpfen beteiligen – nicht aber jene, die bereits in Haft sitzen. An diesem Thema könnte sich ein Streit in der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD entzünden.

Ex-Chef Seehofer hat gefehlt

Auffällig in Passau war gestern zudem zweierlei: Erstens die demonstrative Einigkeit und Harmonie zwischen den Schwesterparteien CSU und CDU; der neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak durfte sogar am Tisch der CSU-Granden sitzen.

Und zweitens das Fehlen des kürzlich abgetretenen CSU-Chefs Horst Seehofer, der die Partei zehn Jahre lang geführt hat und nun Ehrenvorsitzender ist. Er wurde nicht erwähnt – und scheint kaum jemandem in der CSU abzugehen.

100 Jahre politischer Aschermittwoch

Der politische Aschermittwoch, also das rhetorische Übertreiben und verbale Draufhauen auf die politischen Mitbewerber, geht zurück auf einen Viehmarkt im niederbayerischen Vilshofen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dort wurde nicht nur über Viehpreise gefeilscht, sondern auch lautstark politisiert.

Im Jahr 1919 lud der Bayerische Bauernbund dann erstmals zu einer Kundgebung – und das Politspektakel war geboren.

Übervater Strauß: Heute ist der politische Aschermittwoch vor allem mit der CSU verbunden – und da vor allem mit dem Partei-Übervater Franz Josef Strauß. Kein Wunder: Er trat zwischen 1953 und bis zu seinem Tod 1988 insgesamt 35 Mal auf, stand schwitzend am Rednerpult und wetterte gegen die Kommunisten und die Sozialdemokraten.

Von Vilshofen nach Passau: Anfangs traten Strauß & Co. stets in Vilshofen auf, erst 1975 übersiedelte die CSU nach Passau in die größere Nibelungenhalle. „Vilshofen müssen wir jetzt denen überlassen, die es schwer haben, den kleinen Saal dort zu füllen“, spottete Strauß damals in Richtung der SPD.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema