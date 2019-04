Chinas Staatschef verspricht: "Wir werden uns noch mehr öffnen"

PEKING. Der chinesische Präsident Xi Jinping warb bei der Eröffnung des "Forum Seidenstraße" am Freitag vor 37 anderen Staats- und Regierungschefs in Peking für seine Initiative der "Neuen Seidenstraße".

Der chinesische Praesident Xi Jinping Bild: Afp

Bei der Globalisierung müsse die Balance gehalten werden, alle Menschen sollten davon profitieren, sagte Xi. Sein Plan, entlang der historischen Routen zwischen Ostasien und dem Mittelmeerraum neue Handels- und Verkehrswege zu errichten, solle dazu beitragen.

Diese "Neue Seidenstraße" wird von vielen Staatenlenkern vor allem in Europa grundsätlich positiv gesehen, die Skepsis ist dennoch groß. Es mangle an Transaprenz seitens China, und es wird befürchtet, dass die Volksrepublik ihre Interessen ohne Rücksicht durchsetzen will. Länder könnten in finanzielle Abhängigkeit geraten, wenn China kreditfinanziert in ihre Häfen und Flughäfen investiert. Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte vor dem Forum "faire Wettbewerbsbedingungen" gefordert.

Diese kündigte Xi in seiner Rede auch an. Er versprach, dass China sich "noch mehr öffnen" werde. Ausländische Unternehmen sollen besseren Zugang zu Chinas Markt bekommen, auch achte man auf rechtsstaatliche Prinzipien, Transparenz und den Schutz von Eigentum.

Kurz zeigte sich danach zufrieden über Xis Ankündigung. Diese müsse nun baer auch umgesetzt werden. Besonders skeptisch sind Staaten wie Deutschland, Frankreich, Japan und die USA, die nicht offiziell an dem Forum teilnehmen, sondern nur Beobachter-Status haben. (az)

