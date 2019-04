China sieht Chance auf Einigung mit USA bei "50:50"

PEKING/WIEN. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt.

Gespräch zwischen Xi Jinpings Team und der Österreich-Delegation ( APA) Bild: APA/AFP/POOL/MADOKA IKEGAMI

Der chinesische Staatschef Xi Jinping sieht die Wahrscheinlichkeit für eine Einigung bei "50:50". Das sagte er gestern, Montag, in einem Gespräch mit Sebastian Kurz (VP), das den Abschluss der China-Reise des österreichischen Bundeskanzlers bildete. China sei interessiert an guten Beziehungen zu den Amerikanern.

Für das Verhältnis zwischen China und der EU zeigte sich Xi optimistisch. Er habe aber auch Verständnis gezeigt, dass es in einigen Ländern wegen der starken Entwicklung Chinas Ängste gebe, sagte Kurz nach dem bilateralen Treffen. Positiv sei angekommen, dass Kurz innerhalb von zwölf Monaten schon drei Mal nach China gekommen sei, berichtete der Kanzler.

Schweiz bei Seidenstraße dabei

Auch über Chinas Initiative "Neue Seidenstraße" wurde gestern gesprochen. Wie berichtet, will China neue Handels- und Verkehrswege in Anlehnung an die alten Routen zwischen Ostasien und dem Mittelmeerraum errichten. An einer Konferenz dazu nahmen 38 Staats- und Regierungschefs teil, darunter Kurz. Er betont, dass man an einer starken Partnerschaft mit China Interesse habe, die Neue Seidenstraße aber allen beteiligten Ländern Vorteile bringen müsse und internationale Regeln gelten müssten. China sei auf dem Weg zur größten Volkswirtschaft und trete immer selbstbewusster auf, so Kurz.

Die Schweiz hat sich gestern der Seidenstraßen-Initiative formell angeschlossen. Zuvor hatte das Italien gemacht. Die anderen großen EU-Länder sind skeptisch. Die meisten Verbündeten hat China derzeit in Asien und Afrika.

