China: 260 Milliarden Euro Entlastung gegen stotternden Wirtschaftsmotor

PEKING. Regierung der Volksrepublik will mehr als elf Millionen neue Jobs in den Städten schaffen.

Das riesige chinesische Parlament tagt zwei Wochen lang in der Großen Halle des Volkes in Peking. Bild: Reuters

Inmitten des Handelsstreits mit den USA stemmt sich Chinas Führung mit milliardenschweren Steuersenkungen und Investitionen gegen eine heraufziehende Flaute. Um die Wirtschaft zu stützen, werde Chinas Finanzpolitik "energischer" werden, kündigte Premier Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses an.

Zugleich warnte er vor rund 3000 Parlamentariern in der Großen Halle des Volkes in Peking vor unvorhersehbaren Risiken: "Wir müssen uns für einen harten Kampf rüsten." Im Arsenal hat die Regierung dafür eine Senkung der Mehrwertsteuer und weitere Entlastungen für Firmen im Gesamtvolumen von mehr als 260 Milliarden Euro sowie eine stärkere Marktöffnung. Insbesondere die Industrie, der Verkehrssektor und der Bau sollen gestützt werden.

Die Regierung Chinas will 2019 zudem mehr als elf Millionen neue Jobs in den Städten schaffen und die Arbeitslosenquote dort bei 4,5 Prozent halten. Li gab für 2019 ein Wachstumsziel von nur noch 6,0 bis 6,5 Prozent aus. 2018 hatte sich das Plus in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf 6,6 Prozent abgeschwächt, der geringste Anstieg seit 1990 in dem lange Zeit von zweistelligen Zuwachsraten verwöhnten Schwellenland. Das Budgetdefizit steigt von 2,6 Prozent der Wirtschaftsleistung 2018 auf 2,8 Prozent.

Drahtseilakt Konjunkturhilfen

Die Festlegung auf einen Zielkorridor anstelle einer exakten Wachstumsrate gibt Peking mehr Handlungsspielraum. Denn die Regierung steht bei den Konjunkturhilfen vor einem Drahtseilakt: Auf der einen Seite sollen weitreichende Jobverluste verhindert werden, die die soziale Stabilität gefährden könnten. Zum anderen fürchtet sie, bei allzu massiven Stützungsmaßnahmen die Überschuldungsrisiken in dem komplexen und schwer überschaubaren Finanzsystem zu verstärken.

Deutlich höher als das Wirtschaftswachstum ist die geplante Steigerung bei den Militärausgaben. Diese werden um 7,5 Prozent erhöht. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen im Süd- und Ostchinesischen Meer sowie Pekings Drohungen gegenüber Taiwan wird der Ausbau des chinesischen Militärs insbesondere von Nachbarstaaten und den USA mit Sorge beobachtet. 2018 war das Verteidigungsbudget auch schon um 8,1 Prozent gestiegen.

China werde seine Streitkräfte stärken und das "Training unter Kampfbedingungen" verbessern. Die "Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen" des Landes müssten geschützt werden. Li bekräftigte auch das Ziel einer Eroberung Taiwans: China werde entschieden gegen "separatistische" Aktivitäten vorgehen, die nach Unabhängigkeit strebten.

Mehr Marktzugang, Reformen

Mit Blick auf die Kritik von Chinas Handelspartnern versprach Li mehr Marktzugang und Reformen. Ziel sei "ein faires und unparteiisches Marktumfeld, in dem chinesische und ausländische Unternehmen gleich behandelt werden und in einen redlichen Wettbewerb miteinander treten". Ausländische Unternehmen sollten in mehr Bereichen Geschäfte machen können, der Finanzmarkt werde weiter geöffnet. Die "Negativ-Liste" mit Sektoren, in denen ausländische Unternehmen nicht investieren können, werde verkürzt. China wolle sich stärker an international akzeptierte Handelsregeln halten, versprach Li.

