Charlotte Knobloch: "Antisemitismus hat in Europa zuletzt zugenommen"

Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber was Muslime betrifft, argumentiert Frau Knobloch wirklich rassistisch, und sie sollte sich dafür wie jeder vorurteilsbehaftete Mensch sehr schämen:



Sie kenne nach eigener Aussage in Deutschland nur diese muslimischen Lebenswelten:

1. islamistisch vergiftende Hinterhofimmame

2. mit Israelhass vergiftete Flüchtlinge

3. deren Opfer bzw. sie als Opfer.



Nicht, dass es solche Leute nicht auch gibt, wie bei allen Menschen auf der Welt, im Schnitt es gute und schlechte gibt. Aber Islamismus ist eine Randerscheinung, nicht die Norm. Im übrigen gibt es ein breites Spektrum an Ausprägungen des Islam. Auch stößt mir sauer auf, dass pauschal Israel-Kritik mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Würde Frau Knobloch seriös agieren, fiele ihr weiters auch eine jahrhundertelange friedliche Symbiose mit der Juden mit den Muslimen ein (oder umgekehrt), wo das Christentum in Spanien und Europa längst Massenmorde an Juden verübte.