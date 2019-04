Britisches Unterhaus will ungeregelten Brexit gesetzlich verbieten lassen

Das Austrittsdatum soll neuerlich verschoben werden – bis wann, ist derzeit völlig offen.

Die britische Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn arbeiten gemeinsam an einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse. Bild: APA/AFP/Tolga Akmen/TOLGA AKMEN

Dank einer einzigen Stimme ging das Gesetz gegen den "No-Deal-Brexit" durch. Mit 313 zu 312 Stimmen nahm das Unterhaus in der Nacht auf Donnerstag eine Vorlage an, die den ungeregelten EU-Austritt verhindern soll. Knapper hätte es nicht ausfallen können, aber Mehrheit ist Mehrheit.

Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten hatte erzwungen, dass in einem einzigen Tag sämtliche drei Lesungen das Unterhaus passierten. Das Gesetz weist die Regierung an, beim EU-Gipfel in Brüssel am 10. April um eine Fristverlängerung zu bitten, sollte bis dahin der Austrittsvertrag nicht vom Unterhaus angenommen worden sein. Die Zustimmung des Oberhauses galt als Formsache. Allerdings liegt es nicht in der Macht des britischen Parlaments, einen No Deal auszuschließen. Das letzte Wort spricht der Europäische Rat, der das alleinige Recht hat, am Mittwoch einen Fristaufschub zu gewähren.

Es ist nicht zu erwarten, dass Premierministerin Theresa May noch vor dem EU-Gipfel vom Unterhaus die Zustimmung für ihren Deal bekommt. Gestern gingen die Gespräche mit der Labour-Opposition weiter, die tags zuvor mit einem lediglich "konstruktiven" Verlauf geendet hatten – was bedeutet, dass man sich zumindest nicht heillos zerstritten hat.

Kein Durchbruch in Sicht

Ein Durchbruch ist noch nicht in Sicht, obwohl May signalisiert hat, dass sie bereit ist, ihre roten Linien aufzugeben. Labour verlangt den Verbleib in einer permanenten Zollunion – gekoppelt mit einer engen Anlehnung an den Binnenmarkt in Bereichen wie Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz. Zudem wächst der Druck auf Parteichef Jeremy Corbyn, zusätzlich ein zweites Referendum zu verlangen.

Weite Teile seiner Labour-Fraktion fordern, dass ein Kompromiss-Deal vom britischen Volk bestätigt werden müsse, wobei die Alternative ein Verbleib in der EU wäre. Corbyn hat sich noch nicht festgelegt. Es kann gut sein, dass die Verhandlungen bis nächste Woche dauern.

Mit leeren Händen zum EU-Gipfel

Wird kein Durchbruch erzielt, würde das bedeuten, dass May beim EU-Gipfel zwar nicht mit leeren Händen, aber auch nicht mit sehr viel mehr auftritt. Sie könnte ihren Antrag auf Verlängerung nur damit begründen, weiterhin eine gemeinsame Lösung mit der Labour-Opposition finden zu wollen. Gewähren die 27 Staats- und Regierungschefs den Aufschub, dürfte er lang, wahrscheinlich bis Ende des Jahres ausfallen.

Und Großbritannien müsste an den Europawahlen teilnehmen, was eine absurde Note hätte, will es sich doch von sämtlichen Institutionen der EU verabschieden. Die britische Regierung hofft auf folgendes Szenario: Ein langer Aufschub wird gewährt, dann wird schnell ein Kompromiss mit Labour erreicht, so dass die Ratifizierung des Austrittsvertrages noch vor dem 22. Mai, dem Tag vor den Europawahlen, erfolgen kann.

Aber auch andere Alternativen werden von Regierungsmitgliedern nicht mehr ausgeschlossen. Finanzminister Philip Hammond war das erste Kabinettsmitglied, das die Möglichkeit eines zweiten Referendums in Betracht zog. Die Briten zu fragen, ob sie den Brexit-Deal annehmen wollen, sagte er, "ist ein völlig glaubwürdiger Vorschlag, und er verdient es, im Parlament getestet zu werden."

Nicht nur den Brexit-Hardlinern in seiner Partei wird dies sauer aufstoßen. Auch unter Hammonds eher europafreundlich gesinnten Kabinettskollegen war die Idee einer zweiten Volksbefragung bisher tabu.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema