Brexit: Parlamentssprecher macht May einen Strich durch die Rechnung

LONDON. Sowohl in London als auch in Brüssel wird heftig über den britischen EU-Austritt gestritten

Niemand weiß derzeit, wie es in Großbritannien weitergeht. Brexit-Gegner und -Befürworter stehen sich weiter unversöhnlich gegenüber. Bild: APA/AFP/Andy Buchanan

Nun also doch nicht? Eigentlich wollte die britische Premierministerin Theresa May ihren Brexit-Deal dem Unterhaus noch ein drittes Mal zur Abstimmung vorlegen. Der britische Parlamentspräsident John Bercow machte ihr allerdings einen Strich durch die Rechnung und stellte klar: So leicht sei das nicht. Er beruft sich dabei auf eine Regel aus dem frühen 17. Jahrhundert, wonach dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann.

"Nur mit Änderungen"

Die Regierung könne nicht wieder und wieder über den gleichen Deal abstimmen lassen, sagte Bercow in einem Statement. Sollte die Regierung einen Vorschlag einbringen, der sich deutlich von dem unterscheidet, der am 12. März vom Unterhaus abgelehnt worden war, wäre das allerdings "vollkommen in Ordnung", erklärte der Speaker des Unterhauses.

Die britische Regierungschefin Theresa May kämpfte bis zuletzt um ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal. Spätestens bis Mittwoch wollte sie im Unterhaus ein drittes Mal über das Abkommen abstimmen lassen. Obwohl May bereits zwei krachende Niederlagen kassierte, hoffte sie, weitere Abgeordnete für "diese einzige Option" gewinnen zu können.

In der Tat hatten am Wochenende einige Gegner des Deals angedeutet, "mangels Alternativen" nun doch dafür zu stimmen, "obwohl er Müll ist". Gleichzeitig mehrten sich aber auch die Stimmen gegen eine weitere Abstimmung. Sie ergebe nur dann Sinn, wenn es auch eine ausreichende Unterstützung dafür gebe, umschrieb Außenminister Jeremy Hunt das Dilemma.

Wie May nun weiter vorgeht, blieb zunächst unklar.

Der Brexit-Streit geht jedenfalls auf EU-Ebene weiter. Da der 29. März nach all dem Chaos wohl kaum als Termin für den Brexit gehalten werden kann, wird May beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag vermutlich eine Verlängerung beantragen. Auf diese Weise könnte sie das schlimmste Chaos eines ungeordneten Ausstiegs vorerst abwenden. Doch auch diese Variante ist umstritten. Unklar ist vor allem, wie viel Zusatzzeit May beantragen wird. Großbritannien favorisiert eine Verlängerung bis 30. Juni. EU-Abgeordnete wollen die Frist jedoch maximal bis zum 23. Mai, dem Tag, an dem die Europawahl beginnt, verlängern.

Egal, worum die Briten am Ende bitten, die EU muss einstimmig zustimmen. Und genau darüber wird auch in Europa gestritten: Sowohl Brexit-Befürworter als auch Brexit-Gegner streuen dabei gezielt Gerüchte. So wird gemunkelt, Roms rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini werde mittels eines italienischen Vetos eine Verschiebung des Austrittsdatums verhindern, um seinem Kumpel, dem Brexit-Strategen und Ex-UKIP-Chef Nigel Farage, einen Gefallen zu tun.

Wird der Brexit noch abgesagt?

Der niederländische Premier Mark Rutte fühlt sich an die britische Comedytruppe Monty Python erinnert, wieder andere fürchten um die Gültigkeit der EU-Wahlen, sollten die Briten zu lange dabeibleiben. Und zuletzt ist auch noch eine allerletzte Variante im Dauerstreit um den Brexit möglich: Der Brexit kann im Prinzip noch immer abgesagt werden.

