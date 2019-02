Brexit: Irland offen für Alternativen zum "Backstop"

DUBLIN. Im Brexit-Streit zeigt sich Irland offen für Alternativen zu der umstrittenen "Backstop"-Garantie zur Vermeidung einer festen Grenze zu Nordirland.

Die Grenze zwischen dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland und der irischen Republik ist nur an den Markierungen am Straßenrand zu erkennen: gelb in Irland, weiß in Nordirland Bild: APA

Bisher gebe es jedoch keine praktikablen Vorschläge, sagte Außenminister Simon Coveney am Montag in Brüssel.

Der sogenannte Backstop gilt in Großbritannien als größte Hürde für die Ratifizierung des Austrittsvertrags. Da die Zeit vor dem Brexit-Datum 29. März drängt, lässt die britische Regierung seit Montag eine Arbeitsgruppe alternative Regelungen prüfen.

Premierministerin Theresa May will dann in Brüssel eine Änderung des Brexit-Abkommens erwirken. Wann May kommt, ist nach Angaben der EU-Kommission aber noch nicht bekannt. Zunächst will May am Dienstag für eine Brexit-Rede nach Nordirland reisen.

Coveney betonte, der Austrittsvertrag sehe bereits ausdrücklich vor, dass alternative Regelungen den Backstop ersetzen könnten - wenn es denn welche gäbe. Viele Optionen seien in den Verhandlungen geprüft und dann doch verworfen worden.

"Viele, viele, viele Stunden, das kann ich Ihnen sagen, waren nötig, um eine juristisch glaubwürdige und pragmatische Lösung für dieses Problem zu finden", sagte Coveney. "Irland wird nun von einigen in Westminister gebeten, eine zwischen Großbritannien und den EU-Unterhändlern vereinbarte Lösung zu verwerfen und sie durch Wunschdenken zu ersetzen."

Die mit konservativen Abgeordneten besetzte britische Arbeitsgruppe prüft unter anderem Vorschläge, die irische Grenze mit technologischen Mitteln zu überwachen. Es gehe auch um Methoden, die noch nicht bei den Brexit-Verhandlungen erwogen worden seien, sagte Brexit-Befürworter Marcus Fysh der BBC. Thema soll auch der sogenannte Malthouse-Kompromiss sein, der statt des Backstops eine längere Übergangsphase nach dem Brexit vorsieht.

2 Kommentare Fortunatus (8921) 04.02.2019 17:28 Uhr Irland war die erste Kolonie Großbritanniens und wurde immer als Stiefkind von der Kolonialmacht behandelt. Erst durch die Hilfe der EU ist Irland zu einem Vorzeigeland der EU geworden. Europa hält nach wie vor zu Irland. London hat das unterschätzt.



Wenn nun GB aus der EU austritt, wird die Grenze zwischen Nordirland (UK) und der Republik Irland (EU) zur Außengrenzen. Der Personen- und Warenverkehr muss wieder kontrolliert werden. Die Irische Insel wird wieder durch eine harte Grenze geteilt. Die Angst geht um, dass der Friede seit dem Karfreitagabkommen 1998 damit gefährdet ist. Belfast und Dublin haben wieder Angst vor dem Terror.



Damit das nicht passiert, hat die EU mit Theresa May ein Abkommen ohne Kontrolle, vereinbart, bis eine Regel unter den Bedingungen der EU erfolgt. Die Kolonialisierung Irlands war der Grundstein der Britische Kolonialisierungen in anderen Kontinenten. Der Beitritt der Iren 1976 war ein Schock für London, welche sich bis dahin als Herren dort fühlten. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) Orlando2312 (9131) 04.02.2019 16:58 Uhr Tja, nur die gscheiten Briten wissen hoffentlich was mit einer Grenze macht, die keine ist, und doch eine Grenze sein muss.



Bloss verraten tun sie es uns nicht. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



