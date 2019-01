Brexit-Abstimmungen: Mandat für Nachverhandlung oder Brexit-Aufschub?

LONDON. Wenige Stunden vor den Abstimmungen im britischen Parlament über den weiteren Brexit-Fahrplan hat sich ein Kurswechsel der Regierung abgezeichnet. Parlamentspräsident John Bercow hat aus den über einem Dutzend Zusatzanträgen sieben ausgewählt.

(Symbolbild) Bild: Apa

Berichten zufolge will sich Premierministerin Theresa May hinter Forderungen von Abgeordneten stellen, das Brexit-Abkommen noch einmal aufzuschnüren. "Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen", sagte May.

Sieben Zusatzanträgeausgewählt

Parlamentspräsident John Bercow hat aus den über einem Dutzend Zusatzanträgen sieben ausgewählt, die ab 20 Uhr zur Abstimmung gestellt werden. Es folgt eine Übersicht:

Änderungsantrag A

Das Parlament soll Alternativen zu Mays Plänen in Betracht ziehen, um ein Ausscheiden ohne Vertrag zu vermeiden. Genannt werden die Beibehaltung der Zollunion mit der EU sowie ein zweites Referendum. Es gilt als unwahrscheinlich, dass dieser Antrag angenommen wird, da pro-europäische konservative Abgeordnete angedeutet haben, ihn nicht zu unterstützen. Die pro-europäischen Liberaldemokraten haben eine Änderung des Antrags dahin gehend vorgeschlagen, nur ein zweites Referendum zu verlangen und den Verbleib in der EU als Option im Referendum aufzunehmen.

Änderungsantrag B

Durch eine Änderung der Geschäftsordnung soll das Heft des Handelns in die Hände des Parlaments gelegt werden. Dazu soll am 5. Februar die Regel aufgehoben werden, dass Regierungsvorlagen im Parlament Vorrang haben. Sollte dies die Unterstützung von zehn Abgeordneten aus mindestens vier Fraktionen finden, kann das Parlament über einen Gesetzentwurf befinden, der May eine Frist bis zum 26. Februar setzt, um einen Austrittsvertrag durchs Parlament zu bringen. Sollte die Regierungschefin dies nicht schaffen, würde das Unterhaus über einen Antrag auf Verlängerung des Austrittszeitraums bis zum 31. Dezember 2019 bei der EU abstimmen, um einen ungeordneten Brexit am 29. März zu verhindern. Dieser Antrag gilt als aussichtsreich.

Änderungsantrag G

Für jeweils einen Tag je Sitzungswoche im Februar und März soll die Regel außer Kraft gesetzt werden, dass Regierungsgeschäfte im Parlament vorrangig behandelt werden müssen. Damit hätten Abgeordnete die Möglichkeit, eigene Debatten zum Brexit vorzuschlagen.

Änderungsantrag I

Ein Brexit ohne Vertrag soll ausgeschlossen werden.

Änderungsantrag J

Die Verlängerung des in Artikel 50 des EU-Vertrags festgeschriebenen zweijährigen Austrittszeitraums soll beantragt werden, falls bis zum 26. Februar kein Brexit-Vertrag vom Parlament beschlossen wurde.

Änderungsantrag N

Der Antrag des konservativen Abgeordneten Graham Brady verlangt, dass die Backstop-Regelungen durch Vereinbarungen ersetzt werden sollen, die scharfe Grenz-Kontrollen zwischen Irland und dem britischen Nordirland verhindern.

Änderungsantrag O

Die Regierung wird aufgefordert, einen Antrag auf Aufschub des Brexits zu stellen, einen ungeregelten Austritt auszuschließen und Schottland nicht gegen seinen Willen aus der EU herauszulösen.

May hofft auf Mandat für Nachverhandlungen

May erhofft sich ein Mandat für Nachverhandlungen mit Brüssel über die schwierige Irland-Frage. Die Regierungschefin hat die als Backstop bezeichnete Garantie für eine offene Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland als zentrales Problem ausgemacht. Sie wird mit einer Erklärung die Debatte am Dienstagnachmittag eröffnen. Bisher hatte sie Änderungen am Austrittsabkommen ausgeschlossen.

Die EU lehnt Änderungen am Austrittsabkommen vehement ab. Trotzdem setzt May Berichten zufolge darauf, dass sich die britischen Abgeordneten mehrheitlich hinter einen Vorschlag stellen, der den Backstop durch "alternative Regelungen" ersetzen soll.

Das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen war am 15. Jänner mit überwältigender Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus abgelehnt worden. Am 29. März will Großbritannien die EU verlassen. Doch die Angst wächst auf beiden Seiten, dass es zu einem ungeregelten Austritt kommen könnte. Bei den Abstimmungen am Abend soll nun der weitere Kurs abgesteckt werden.

Labour-Chef Jeremy Corbyn stellte sich hinter die Forderung nach einer Verschiebung des Austrittstermins, um einen Brexit ohne Abkommen abzuwenden. Sollte der Antrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper zur Abstimmung kommen, werden ihm gute Erfolgschancen eingeräumt. Er sieht vor, die Regierung zum Beantragen einer Fristverlängerung zu verpflichten, sollte bis Ende Februar kein Brexit-Abkommen ratifiziert sein.

Plan "C" von konservativen Abgeordneten

Hoffnung, dass sich doch noch eine Mehrheit im heillos zerstrittenen Unterhaus findet, machten Berichte über einen "Plan C" für den EU-Austritt, den konservative Abgeordnete aus beiden Lagern in den vergangenen Tagen ausarbeitet hatten. Der sogenannte Malthouse-Plan greift die Idee wieder auf, dass notwendige Grenzkontrollen an der nordirisch-irischen Grenze mit technologischen Mitteln durchgeführt werden sollen. Wie diese aussehen sollen, konnte bisher aber noch niemand erklären. Für den Fall eines Brexits ohne Abkommen sieht der Plan vor, dass sich Großbritannien mit Beitragszahlungen an die EU eine Übergangsfrist erkauft.

Die EU besteht auf der sogenannten Backstop-Klausel, weil eine Teilung der irischen Insel ein Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion provozieren könnte. Doch ein großer Teil der Abgeordneten in Mays Konservativer Partei und die nordirisch-protestantische DUP, von der Mays Minderheitsregierung abhängt, lehnen die Regelung ab.

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange in der Zollunion mit der EU bleibt, bis eine andere Lösung gefunden ist, außerdem sollen in Nordirland weiter einige Binnenmarktregeln gelten. Kritiker fürchten, diese Klausel könne Großbritannien dauerhaft an die Europäische Union binden. Die DUP lehnt jeglichen Sonderstatus für Nordirland ab. Alle EU-Institutionen haben bisher betont, dass das Austrittsabkommen nicht nachverhandelt werden kann - vor allem nicht der Backstop. Die Brexit-Fachleute im EU-Parlament schlossen zuletzt aus, ein Abkommen ohne "wetterfesten Backstop" zu ratifizieren.

EU-Kommission schweigt bisher

Die EU-Kommission schwieg sich zu den diversen Lösungsansätzen im britischen Unterhaus am Dienstag aus. "Dies ist kein Brüssel-Tag, es ist ein London-Tag, und dann sehen wir weiter", sagte Sprecher Margaritis Schinas. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sei in ständigem Kontakt mit London und stehe auch ständig bereit für Gespräche. Zum Malthouse-Plan sagte Schinas: "Wir haben nichts bekommen, es ist nichts auf dem Tisch."

Die mit Großbritannien vereinbarte Übergangsphase bis mindestens Ende 2020 sei mit dem Austrittsabkommen verknüpft, bekräftigte Schinas. In der geplanten Übergangszeit nach dem für 29. März angekündigten britischen EU-Austritt soll sich für Bürger und Unternehmen zunächst nichts ändern. Damit sollen wirtschaftliche Turbulenzen kurz nach dem Brexit vermieden werden.

In dem Bürgerkrieg in Nordirland kämpften pro-irische Katholiken unter Führung der Untergrundorganisation IRA gegen protestantische, pro-britische Loyalisten. Im Kern ging es darum, ob der zu Großbritannien gehörende Nordteil Irlands mit der Republik im Süden vereinigt werden soll. In dem drei Jahrzehnte dauernden Konflikt, der 1998 mit dem Karfreitagsabkommen beendet wurde, starben mehr als 3.600 Menschen.

