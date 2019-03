Bolsonaro im Zwielicht: Verbindung zu Mord

RIO DE JANEIRO. Ein Jahr nach dem Mord an der linken Stadträtin Marielle Franco in Rio haben Ermittlungen mögliche Verbindungen zwischen den beiden mutmaßlichen Tätern und Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro ergeben.

Präsident Jair Bolsonaro Bild: REUTERS

Ein Verdächtiger postete auf Facebook ein Foto von sich und Bolsonaro.

Es handelt sich um den ehemaligen Militärpolizisten Élcio Vieira de Queiroz, der am 14. März 2018 das Tatfahrzeug gelenkt haben soll. Der zweite Tatverdächtige, Ronie Lessa, wurde am Dienstag in dem Wohngebäude festgenommen, in dem auch Bolsonaro ein Appartement hat. Lessa soll die tödlichen Schüsse auf Franco und ihren Fahrer Anderson Gomes abgegeben haben. Nach Erkenntnissen der Ermittler wurde die Ermordung der schwarzen Politikerin drei Monate lang genau geplant. Die 38-jährige alleinerziehende Mutter und Lesbe setzte sich für die Rechte der Schwarzen ein und übte scharfe Kritik am Vorgehen der Polizei in den Armenvierteln der Stadt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema