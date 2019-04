Berlin: Verfassungsschutz warnt vor rechtem Terror

BERLIN. Neonazis trainieren für "Bürgerkriegsszenario".

"Identitären"-Demo in Dresden Bild: Reuters

er deutsche Inlandsgeheimdienst warnt vor einer wachsenden Gefahr durch gewaltbereite Rechtsextremisten in der Bundesrepublik. In einer vertraulichen Analyse des "Bundesamtes für Verfassungsschutz" (BfV) ist von "rechtsterroristischen Ansätzen und Potenzialen" die Rede, die sich "in unterschiedlichen Strömungen und Spektren der rechtsextremistischen Szene" entwickelten.

Als maßgebliche Akteure würden laut dem Bericht der Zeitung "Welt am Sonntag" vor allem "wenig komplex organisierte Kleingruppen und Einzelpersonen in Erscheinung" treten. Der Austausch zwischen den Gruppen und die Radikalisierung fänden primär online statt. Außerdem haben die Behörden Hinweise darauf gefunden, dass sich Rechtsextreme auf ein "Bürgerkriegsszenario" vorbereiteten. Als "inhaltlicher Treibstoff" für rechtsterroristische Ideen wirkten derzeit die Themenfelder "Asyl", "Migration" und "Islam".

