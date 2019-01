"Bedeutende Änderungen": Theresa May geht auf Kollisionskurs mit Brüssel

Britische Premierministerin will Brexit-Deal aufschnüren, EU zeigt ihr die kalte Schulter

Das Unterhaus forderte Premierministerin Theresa May mit knapper Mehrheit auf, in Brüssel nachzuverhandeln. Bild: APA/AFP/UK PARLIAMENT/MARK DUFFY

Die britische Premierministerin Theresa May hat gestern während ihrer wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus noch einmal ausdrücklich betont, dass sie den Brexit-Deal, den sie mit der EU ausgehandelt hat, wieder aufschnüren will. "Dieses Haus", rief sie, "hat uns eine klare Anweisung gegeben." Sie habe nun ein eindeutiges Mandat, um nach Brüssel zu reisen und dort eine Änderung des Abkommens zu verlangen. Die Geräuschkulisse zeigte, dass sie zumindest die Konservative Partei wieder hinter sich vereint hat.

Die Abgeordneten hatten Dienstagabend einen Änderungsantrag des Konservativen Sir Graham Brady mit 317 zu 301 Stimmen passieren lassen. Bradys Vorlage fordert, dass der im Austrittsvertrag enthaltene "Backstop" zur Verhinderung einer harten Grenze in Irland "durch alternative Arrangements ersetzt" werden sollte.

Es ist nun Regierungslinie, den Deal nur dann zu akzeptieren, wenn May, wie sie es nannte, "bedeutende und rechtlich bindende Änderungen" bekommt. Wie diese aussehen sollen, konnte die Premierministerin allerdings nicht beantworten.

Chaos-Brexit verhindern

Das Unterhaus hatte einen weiteren Antrag akzeptiert, der den Willen des Parlaments ausdrückte, kein No-Deal-Szenario, also keinen ungeregelten Austritt zuzulassen. Diese Entscheidung ist für die Regierung rechtlich nicht bindend. Aber sie signalisiert May, dass das Haus gewillt ist, einen Chaos-Brexit zu verhindern.

Gelegenheit wird es dazu bekommen, wenn die Regierungschefin am 13. Februar wieder vor das Parlament treten muss, um das Ergebnis ihrer Verhandlungsbemühungen vorzustellen. Die Abgeordneten dürfen tags darauf erneut über eine Reihe von Änderungsanträgen abstimmen, zu denen dann auch die Forderung nach einer Fristverlängerung gehören dürfte, um den Austritt am 29. März aufzuschieben. Bis dahin wird May versuchen, Konzessionen von der EU zu bekommen.

Nur sechs Minuten nach der Annahme des Brady-Antrages hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk London jedoch via Twitter wissen lassen, dass der Deal nicht nachverhandelt werde. Tatsächlich würde ein Wiederaufschnüren einen Rattenschwanz an Problemen nach sich ziehen und etwa die Spanier einladen, nach Konzessionen im Gibraltar-Streit zu rufen.

Skepsis gibt es auch in den Reihen der Tories: "Das ist ein Hirngespinst, keine Illusion. Man könnte genauso gut beschließen, Ebbe und Flut abzuschaffen. Wir wissen doch, dass es keine deutlichen Änderungen am Austrittsabkommen geben wird", sagte etwa die konservative Unterhausabgeordnete Sarah Wollaston.

Was allerdings möglich sein könnte, so wurde in Brüssel hinter vorgehaltener Hand verlautet, sind zusätzliche Protokolle oder andere Versicherungen zum Backstop, die dem Vertrag angefügt werden könnten. Ob das den Brexit-Hardlinern in Mays Partei reichen wird, ist die große Frage.

Hardliner spielen auf Zeit

Wahrscheinlicher ist, dass die Ultras um Jacob Rees-Mogg, Chef der "European Research Group" in der Regierungsfraktion (ERG), May auflaufen lassen, wenn sie aus Brüssel zurückkommt. Es ist kein Geheimnis, dass die ERG einen harten Brexit oder, wie sie es nennt, eine Wirtschaftsbeziehung nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) bevorzugt.

Insofern sollte man ihre Unterstützung der jüngsten May-Initiative als Taktik verstehen, um auf Zeit zu spielen. Immerhin sind es bis zum Brexit nur noch 57 Tage. Sollte es bis dahin keinen Deal geben, hätte die ERG, was sie will: einen Brexit nach WTO-Regeln. Die möglichen wirtschaftlichen Konsequenzen spielt sie herunter.

Was ist der "Backstop"?

Der„Backstop“ ist ein Sicherheitsnetz für die irische Insel, um nach dem Brexit eine EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und der britischen Provinz Nordirland zu verhindern.

Zollunion/Binnenmarkt: Konkret besagt der „Backstop“: Können sich EU und London innerhalb einer Übergangsphase nicht auf ein gemeinsames Handelsabkommen einigen, dann bleibt das Königreich zur Gänze in der EU-Zollunion – und Nordirland zusätzlich im EU-Binnenmarkt.

Unbefristet: Der „Backstop“ gilt unbefristet bzw. eben so lange, bis es ein Handelsabkommen gibt. Und: Er kann nicht von einer Seite aufgekündigt werden.

