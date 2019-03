Anklage mischt Karten vor der Wahl in Israel neu

JERUSALEM. Die Korruptionsvorwürfe gegen Premier Netanyahu könnten den Urnengang am 9. April entscheidend beeinflussen.

Premier Benjamin Netanyahu Bild: AFP

Im Jahr 2008 hatte Israel einen Ministerpräsidenten namens Ehud Olmert. Gegen ihn wurde damals wegen des Verdachts auf Korruption ermittelt. Und ein gewisser Benjamin Netanyahu – zu dieser Zeit in der Opposition – forderte damals vehement den Rücktritt Olmerts: "Er steckt bis zum Hals in den Ermittlungen. Dadurch besitzt Olmert kein moralisches oder politisches Mandat mehr, um wichtige Entscheidungen für den Staat Israel zu treffen."

Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2019 – und nun steht eben dieser Netanyahu vor einer Anklage wegen Korruptionsverdachts. Von einem Rücktritt will der 69 Jahre alte rechtsnationale Premier, der mit Unterbrechungen bereits seit 13 Jahren regiert, freilich nichts wissen. Im Gegenteil: Netanyahu spricht von einer "Hexenjagd". Die Vorwürfe seien "lächerlich" – und das alles sei ohnehin nur eine Verschwörung der Linken, die ihn im Wahllokal nicht besiegen könne.

Netanyahu wird verdächtigt, als Kommunikationsminister dem Telekom-Riesen "Bezeq" rechtliche Vergünstigungen gewährt zu haben. Im Gegenzug soll das zum Konzern gehörende Medium "Walla" positiv über ihn berichtet haben. In diesem Fall geht Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit von Bestechlichkeit sowie von Betrug und Untreue aus.

Außerdem wird Netanyahu verdächtigt, von befreundeten Milliardären teure Geschenke angenommen zu haben. Zudem soll er Zeitungsverleger Arnon Moses angeboten haben, im Gegenzug für positive Berichte dessen Konkurrenzblatt zu schwächen. Und er soll negative Berichterstattung über politische Rivalen bestellt haben.

Wie sehr sich die Affäre auf die vorgezogenen Wahlen am 9. April auswirken, ist noch unklar. Netanyahu tritt jedenfalls noch einmal an – und will zum fünften Mal Premier werden. Laut einer Umfrage, die vor Mandelblits Ankündigung gemacht wurde, kam Netanyahus Likud-Partei gemeinsam mit den zum Teil ultrarechten Parteien der aktuellen Koalition auf 63 von 120 Sitzen in der Knesset.

Allerdings hatten sich auch 52 Prozent der Befragten für einen Rücktritt ausgesprochen, sollte der Generalstaatsanwalt die Anklage tatsächlich empfehlen.

Chancenreiches neues Bündnis

Gute Chancen, Netanyahu abzulösen, hat das neue Bündnis von Ex-Generalstabschef Benny Gantz und dem Zentrumspolitiker Yair Lapid, dem auch der frühere Verteidigungsminister Moshe Yaalon angehört. Das Trio sagte, man trete gemeinsam bei der Wahl an und wolle "die Sicherheit Israels garantieren und die gespaltene israelische Gesellschaft einen".

Seit dem Zusammenschluss vor zehn Tagen hat diese Wahlallianz in Umfragen stark aufgeholt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema