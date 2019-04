Algerier feiern das Ende der Ära von Bouteflika

ALGIER. Nach 20 Jahren an der Macht hat der schwerkranke 82-Jährige sein Amt aufgegeben - nicht freiwillig.

Bild: REUTERS

In Algerien haben die Menschen den Rücktritt des langjährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika gefeiert. Eine jubelnde, Fahnen schwenkende Menge versammelte sich in der Nacht auf Mittwoch nach Bekanntwerden von Bouteflikas Abdankung im Zentrum der Hauptstadt Algier. Viele von ihnen gelobten, weiter für Veränderungen im Land zu demonstrieren. "Bouteflika ist weg, aber es ist noch lange nicht vorbei", sagte etwa der 35-jährige Amal, der morgen wieder auf die Straße gehen will.

Nach wochenlangen Massenprotesten war der 82-jährige Bouteflika am Dienstag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Zuvor hatte auch das Militär massiv auf ein Ende der 20-jährigen Amtszeit Bouteflikas gedrängt. Der Verfassung entsprechend übernimmt nun der Vorsitzende des Oberhauses des Parlaments die Amtsführung. Dabei handelt es sich um den 77-jährigen einstigen Weggefährten Bouteflikas, Abdelkader Bensalah.

Laut Verfassung muss binnen 90 Tagen nach Abdankung des Präsidenten ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden. Bouteflika hatte die ursprünglich für den 18. April angesetzte Präsidentenwahl wegen der Proteste auf unbestimmte Zeit verschoben. Zuvor hatte er seine Bewerbung für eine fünfte Amtszeit zurückgezogen – seine Kandidatur hatte die landesweiten Proteste überhaupt erst ausgelöst.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema