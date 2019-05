Akute Hungersnot in Nordkorea: Nur 300 Gramm Essen pro Tag

PJÖNGJANG. Wegen der schlechten Ernte müssen mindestens zehn Millionen Menschen hungern – Kinder leiden unter Entwicklungsschäden.

Diktator Kim kürzt die Rationen. Bild: APA/EPA/KCNA

In Nordkorea, wegen seiner Atom- und Raketenprogramme international geächtet, müssen laut UNO-Angaben mindestens zehn Millionen Menschen Hunger leiden. Ihre Essensvorräte reichten nicht bis zur nächsten Ernte, hieß es.

"Die Lage ist sehr ernst", sagte der Sprecher des Welternährungsprogramms (WFP), Herve Verhoosel. Die jüngste Ernte sei nach Dürren, Hitzewellen und Überschwemmungen so schlecht ausgefallen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das WFP hatte die Lage vor Ort zusammen mit der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO untersucht.

Zur Versorgung der Bevölkerung fehlten demnach rund 1,4 Millionen Tonnen Nahrungsmittel. Viele Familien litten an chronischer Mangelernährung, und ihre Lage werde sich ohne Hilfe weiter verschärfen. In einigen Regionen seien 43 Prozent der Bevölkerung unterernährt, und eines von fünf Kindern sei deshalb in seiner Entwicklung zurückgeblieben.

Die staatlich verteilten Essensrationen wurden bereits von 380 Gramm pro Tag auf 300 Gramm gekürzt. Die UNO befürchtet, dass die Tagesrationen noch weiter reduziert werden könnten.

In Nordkorea leben mehr als 25 Millionen Menschen. Kritiker werfen der Führung von Machthaber Kim Jong-un vor, sie habe jahrzehntelang auf Kosten der Bevölkerung die Armee ausgebaut und das Raketen- und Atomwaffenprogramm vorangetrieben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema