"Zuwanderung ist für uns Chance, nicht Problem"

LINZ. Südafrikas Botschafter in Österreich über die offene Haltung seines Landes gegenüber Flüchtlingen.

Botschafter Tebogo Seokolo Bild: Alexander Schwarzl

"In Südafrika sehen wir Zuwanderung nicht als Problem. Sie gibt uns vielmehr die Chance, zur künftigen Entwicklung des gesamten afrikanischen Kontinents beizutragen", sagt Tebogo Seokolo, Südafrikas Botschafter in Österreich, im OÖN-Gespräch. "Immigration betrachten wir nicht als Erschwernis." Im Gegenteil: Wanderungsbewegungen seien in beiderseitigem Nutzen.

Die, die in sein Land kommen würden, könnten schließlich an der Entwicklung Südafrikas mitwirken – mit neuen (Geschäfts-)Ideen, ihren Fähigkeiten, ihrem Wissen und auch intellektuell. Die Migranten dürfen sich in Südafrika niederlassen, wo sie möchten, betont der Diplomat, der seit Jänner 2014 in Wien stationiert ist.

"Können etwas zurückgeben"

Diese offene Haltung Flüchtlingen gegenüber liegt in der jüngeren Geschichte Südafrikas begründet, erklärt Seokolo: "In der Zeit des Apartheidregimes hielten viele afrikanische Staaten wie Sambia, Simbabwe, Uganda oder Angola ihre Grenzen für unsere Freiheitskämpfer bewusst offen." Und sie seien dort stets willkommen gewesen und unterstützt worden. Nun könne man "etwas zurückgeben". Daher verstehe die Bevölkerung auch, "warum wir unsere Herzen und Häuser öffnen".

Sein Land befürworte daher auch den UNO-Migrationspakt: "Er ermöglicht uns nämlich, eine gemeinsame Lösung für eine globale Herausforderung zu finden", betont Seokolo. Der Botschafter hofft zugleich darauf, dass der Pakt von möglichst vielen Ländern unterzeichnet wird.

Freude über "Plan für Afrika"

Vor diesem Hintergrund wird in Südafrika auch der "Afrika-Plan" von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sehr positiv gesehen. In seiner Rede zur Lage der EU im September hatte der Luxemburger ja betont, die Union "muss mehr in die Partnerschaft mit diesem großen und erhabenen Kontinent und seinen Ländern investieren. Und wir müssen endlich aufhören, ihn nur mit den Augen eines Gebers von Entwicklungshilfe zu betrachten. So zu denken, würde viel zu kurz greifen. Und es wäre demütigend". Konkret sollen laut Juncker in Afrika etwa zehn Millionen Jobs geschaffen und der Austausch von Studenten und Forschern intensiviert werden.

"Wir begrüßen Vorschläge, die zur weiteren Entwicklung unseres Kontinents beitragen – insbesondere dann, wenn die Jugend davon profitiert", sagt Botschafter Seokolo zu diesem Afrika-Plan.

Zur Person

Tebogo Seokolo ist seit Jänner 2014 Botschafter in Österreich. Er ist in dieser Funktion auch zuständig für Slowenien und die Slowakei. Zuvor war der studierte Historiker und Anglist, der zudem einen „Master of Diplomatic Studies“ an der Universität Pretoria absolviert hat, Chef der Protokollabteilung im Außenministerium und Botschafter in der Türkei.

