Zustimmung für die EU auf Rekordniveau

WIEN. Acht Monate vor den Europawahlen 2019 liegt die Zustimmung zur Europäischen Union unter ihren Bürgern auf Rekordniveau.

Laut der jüngsten Eurobarometer-Erhebung sehen 62 Prozent der EU-Bürger die EU-Mitgliedschaft ihres Landes positiv. Das ist der höchste Wert seit 25 Jahren. 68 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat. Das entspricht dem höchsten Wert seit 1983.

In Österreich sehen 48 Prozent die EU-Mitgliedschaft positiv und damit um drei Prozentpunkte mehr als noch im April dieses Jahres. 60 Prozent – und damit sechs Prozentpunkte mehr als im April – sehen einen Nutzen in der österreichischen EU-Mitgliedschaft. Zum Vergleich: Ein Jahr vor den letzten Europawahlen 2014 lag dieser Wert in Österreich noch bei 45 Prozent, jener der gesamten EU bei 54 Prozent.

Ein Grund für die große Zustimmung zur EU dürfte der Brexit sein. Einerseits machen sich die EU-Bürger Sorgen um die negativen Folgen des Brexits. Andererseits ist auch das Bewusstsein für die Vorteile der EU-Mitgliedschaft gewachsen.

