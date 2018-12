Zu viele Probleme: Der G20-Gipfel endete nur mit einem Minimalkonsens

BUENOS AIRES. Schon allein das Zustandekommen einer Abschlusserklärung wurde als Erfolg gefeiert.

Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrienationen suchten zwei Tage lang nach Lösungen der globalen Probleme. Bild: REUTERS

Das wichtigste Ereignis des G20-Gipfels fand nach dessen Ende statt. Als die meisten Staats- und Regierungschefs schon längst abgereist waren, saßen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef beim Abendessen in einem Luxushotel in Buenos Aires zusammen und entschärften den Streit, der die gesamte Weltwirtschaft massiv zu belasten droht. Die wichtigsten Gipfel-Ergebnisse im Überblick.



Handelskrieg: Amerika und China kommen nach monatelanger Auseinandersetzung überein, sich ab dem 1. Jänner nicht mehr mit zusätzlichen Zöllen zu bekriegen – und weiter zu verhandeln.

Reform der WTO: Die Welthandelsorganisation soll reformiert werden, um die Spielregeln im Handel untereinander neu zu definieren. Die Multilateralisten in der G20, die gegen Nationalismus und für internationale Regeln und Institutionen kämpfen, verbuchen dies durchaus als Erfolg, weil die WTO somit als internationale Organisation nicht grundsätzlich infrage gestellt wird. Aber auch die Amerikaner jubeln: Endlich, so heißt es aus dem Weißen Haus, sei der Reformbedarf bei der WTO erkannt.

Kampf gegen den Klimawandel: Beim Klimaschutz blieb es beim US-Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Die anderen 19 betonten, für sie sei das Übereinkommen von Paris unumkehrbar – mit Verpflichtungen zu einem geringeren CO2-Ausstoß soll die Erderwärmung auf maximal zwei Grad begrenzt werden – 19 gegen einen, wie auch schon beim G20-Gipfel in Hamburg. Trump hoffte sogar, dass er weitere Abtrünnige gegen die Übereinkunft findet.

Streit um Sonderzölle: Mit der Einführung von Sonderzöllen versucht US-Präsident Donald Trump seit einigen Monaten, heimische Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz zu schützen – zur Empörung betroffener exportstarker Regionen wie der EU und China. Beim G20-Gipfel gab es dazu keine Entspannung, aber immerhin auch keine neue Eskalation.

Ukraine-Konflikt: Die zuletzt wieder eskalierte Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine war beim G20-Gipfel nur ein Randthema. Unter anderem versuchte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, in einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin zu vermitteln. Konkret schlug sie vor, ein Gespräch auf Ebene von außen- und sicherheitspolitischen Beratern zu organisieren, bei dem neben der Ukraine und Russland auch Deutschland und Frankreich vertreten wären. Putin zeigte sich allerdings wenig entgegenkommend. Nach dem Ende des Gipfels richtete er eine weitere deftige Drohung an die ukrainische Regierung: "Das ist eine Partei des Krieges, und solange sie an der Macht ist, werden Tragödien dieser Art und der Krieg andauern", warnte Putin.

Der Fall Khashoggi: Auch mit dieser Frage mussten sich Merkel und Co. beschäftigen, da zu den Gipfelteilnehmern auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman gehörte. Ihm wird vorgeworfen, in die Tötung des kritischen Journalisten Jamal Khashoggi verwickelt gewesen zu sein. Eine einheitliche Antwort gab es beim Gipfel nicht. Putin klatschte den Kronprinzen lachend ab, die Europäer forderten ihn hingegen öffentlich auf, internationale Ermittlungen zuzulassen.

