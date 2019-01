Wurden US-Diplomaten Opfer liebestoller Grillen?

HAVANNA. Simple Biologen-Erklärung für mysteriöse Angriffe.

US-Botschaft in Havanna Bild: APA/AFP/ADALBERTO ROQUE

Der Fall warf viele Fragen auf. Im Herbst 2017 erwogen die USA, ihre Diplomaten aus der US-Botschaft in Havanna abzuziehen. Grund dafür: Mitarbeiter der Botschaft klagten über mysteriöse Gesundheitsbeschwerden. Man spekulierte über einen "akustischen Anschlag", der mittels Schall die Mitarbeiter schädige.

Die Beziehungen zwischen Kuba und den USA litten darunter, mehrere Diplomaten wurden auf beiden Seiten des Landes verwiesen. Die Quelle der seltsamen Geräusche konnte jedoch nie ermittelt werden.

Jetzt präsentierten zwei Forscher eine plausible Erklärung für die Geräusche. Alexander Stubbs von der University of California und Fernando Montealegre der Lincoln-Universität (England) analysierten die Tonaufnahmen und kamen zum Schluss, dass es sich dabei um liebestolle Grillen handle.

Die Wissenschafter identifizierten den Übeltäter als westindische kurzschwänzige Grille (Anurogryllus celerinictus). Diese ist in der Karibik beheimatet und für ihr penetrantes Zirpen bekannt, insbesondere die Männchen, welche damit auf Brautschau gehen.

Bewusster Angriff aber möglich

Gegenüber der New York Times sagte Stubbs, dass er in Costa Rica ebenfalls Tonaufnahmen der Grillen machte. Ihr Zirpen sei so laut, dass man sie selbst während einer Fahrt in einem Diesel-Truck höre.

Einen bewussten Angriff auf US-Diplomaten schließe die Analyse jedoch nicht aus. Die kubanische Regierung oder sonst wer hätte die Grillen willentlich platzieren können. Es könnte auch sein, dass die Ursache für die gesundheitlichen Probleme der Diplomaten eine andere sei, sagten die Forscher.

