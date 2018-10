Wird der Kronprinz durch seinen Bruder ersetzt?

RIAD. Die Lügengeschichten der Saudis im Fall Khashoggi können Mohammed bin Salman nicht entlasten.

Nach der Ermordung Jamal Khashoggis gibt es in Riad offenbar Bemühungen, Kronprinz Mohammed bin Salman (Bild) durch seinen Bruder Khaled zu ersetzen. Bild: Reuters

Im Fall Khashoggi verwickeln sich saudische Regierungsvertreter in immer größere Widersprüche: Nachdem die Staatsanwaltschaft in Riad die Ermordung des regimekritischen Journalisten als Folge eines bedauerlichen Faustkampfes zu verschleiern versuchte, behauptete nun ein saudischer Offizieller, dass der 59-Jährige "durch einen Würgegriff" ums Leben gekommen sei. "Sie wollten verhindern, dass er schreit". Dabei sei er gestorben, was aber nicht "mit Absicht geschehen sei". In Wirklichkeit habe man Khashoggi einige Tage "festhalten" und dann wieder freilassen wollen.

Die bizarre Lügengeschichte verrät das Dilemma der Saudis. Natürlich weiß man in Riad, was am Nachmittag des 2. Oktober im Konsulat in Istanbul geschah. Alle Indizien weisen auf einen vorsätzlich geplanten Mord hin. Die Leiche Khashoggis wurde nicht, wie von den Saudis gestern behauptet, in einen Teppich eingerollt und "lokalen Helfern zur Entsorgung übergeben", sondern von einem Forensiker zerstückelt: Salah Mohammed Tubaigy war nachweislich zusammen mit dem Killerteam nach Istanbul gereist.

Der Kronprinz ist verantwortlich

Ob Khashoggi vorsätzlich oder "unabsichtlich" ermordet worden ist, spielt keine Rolle mehr. Der saudische Journalist wurde in einer diplomatischen Vertretung getötet und die politische Verantwortung dafür trägt Kronprinz Mohammed bin Salman, alias "MBS".

"Eine Operation dieses Ausmaßes kann ohne das Einverständnis von MBS einfach nicht durchgeführt werden", betont Neil Quilliam vom Londoner Think Tank "Chatham House". Fast alle seine Berufskollegen teilen diese Ansicht. Der 33 Jahre alte Kronprinz kontrolliere alle Sicherheitsorgane seines Landes und könne daher nicht den Ahnungslosen spielen.

Das ist auch Riad klar. Auch dort wird die Ermordung Khashoggis MBS angelastet – auch wenn das nicht laut gesagt wird. Nach Informationen des Pariser "Figaro" und der als seriös geltenden libanesischen Zeitung "L’Orient-Le Jour" hat man in der saudischen Hauptstadt inzwischen "mit äußerster Diskretion" mit der Suche nach einem Nachfolger für den unberechenbaren Kronprinzen begonnen.

Einziger Kandidat, der in Frage kommt, ist Khaled bin Salman, der drei Jahre jüngere Bruder von MBS. Laut "New York Times" hat der im Westen ausgebildete Königssohn vor zehn Tagen seinen Botschafterposten in Washington verlassen und ist nach Riad zurückgekehrt. Dort soll er sich mit führenden Kabinettsmitgliedern beraten.

Ein erster Schritt zur Ablösung von MBS wäre nach Erkenntnissen des "L’Orient-Le Jour" die Besetzung des derzeit vakanten Posten des Vize-Kronprinzen mit Khaled bin Salman. Voraussetzung dafür wäre ein entsprechendes Dekret von König Salman, der, zumindest offiziell, MBS bisher den Rücken stärkte und diesen am Samstag sogar mit einer Leitung eines "Komitees zur Reformierung der Geheimdienste" beauftragte.

Als Chef des königlichen Hofes kontrolliert MBS den Zugang zum Palast seines Vaters, von dem niemand weiß, ob er noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Versuche zur Entmachtung des Kronprinzen dürften sich vor dem Betroffenen nicht geheim halten lassen. Während seiner dreijährigen Zeit an der Macht hat er demonstriert, dass er auch mit Konkurrenten aus der eigenen Familie wenig zimperlich umgeht und vor Geiselnahmen nicht zurückschreckt. Diese endeten in Riad bisher aber nicht tödlich. (wrase)

Eigene „Troll-Fabrik“?

Saudi-Arabien hat eine Online-Armee gegen Regime-Kritiker aufgestellt und versucht, einen mutmaßlichen Spion innerhalb des Internet-Unternehmens Twitter zu installieren, berichtete die „New York Times“ gestern. Eine „Troll-Fabrik“ in der saudischen Hauptstadt Riad sei eingerichtet worden, um mit gefälschten Accounts, Fake News und massiven Kommentierungen die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

In der „Troll-Fabrik“ sollen hunderte Männer arbeiten, die im Internet nach kritischen Stimmen über Saudi-Arabiens Führung suchen und dann mit Online-Kommentaren versuchen, diese herunterzumachen.

