Werbung um Investoren mitten im Brexit-Chaos

Wenn er als innovativer, britischer Automotive-Zulieferer einen Standort in Österreich suchen würde, welche Region wäre da passend?

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in London Bild: BMDW/Hartmann

Bei einer Investorenkonferenz in der österreichischen Botschaft in London empfahl Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck gestern die Regionen um Graz und Linz – hier mit einem Hinweis auf die weltweit führenden Forschungsaktivitäten rund um Künstliche Intelligenz.

Die erste offizielle Reise der Wirtschaftsministerin nach England war lange geplant und fiel jetzt zufällig mit der angekündigten Brexit-Abstimmung im Unterhaus zusammen. Doch noch während des Investorenlunchs kam die Meldung, dass die Abstimmung im Parlament heute, Dienstag, nicht stattfinden werde (siehe nebenstehenden Bericht).

Die britischen Teilnehmer reagierten darauf sarkastisch: "Was wird den Politikern dann einfallen? Wird damit irgendwas besser? Sicher nicht." In der britischen Metropole will die Mehrheit ohnehin nicht an einen Austritt glauben – dieses Szenario kann und will man sich nach wie vor nicht vorstellen. Immerhin 10.000 Lkw, 90.000 Passagiere auf 120 Fähren kommen aus der EU täglich auf die Insel. Dazu stammt fast ein Drittel der Beschäftigten im britischen Gesundheitswesen aus dem Festland-Europa. "Das geht nicht, das alles ohne vernünftige Lösung zu kippen", sagt ein Manager.

Großbritannien ist der neuntwichtigste Handelspartner für Österreich, 11.000 Jobs hängen in Österreich direkt an den Wirtschaftsbeziehungen. Der Liftbauer Doppelmayr, der Baukonzern Strabag, der Hörschinger Autozulieferer Polytec, die voestalpine – sie alle sind in England aktiv. Die voestalpine-Tochter Metsec ist zu 98 Prozent für den lokalen Markt tätig – und für den verbleibenden Rest vorbereitet.

"Wir sind vorbereitet"

Das ist auch eine von Schramböcks Botschaften: "Wir sind auf den Austritt vorbereitet." Schramböck ist überzeugt, dass es zu Verlegungen von Firmenzentralen kommen werde. Noch warteten aber viele potenzielle Investoren ab, sagt René Siegl, als Leiter der Ansiedelungsagentur Austrian Business Agency Mitglied einer kleinen Wirtschaftsdelegation.

Vor allem die 14-prozentige Forschungsförderungsprämie kommt gut an – "da kann sich Österreich von anderen unterscheiden", bestätigt ein Unternehmensfinanzier.

Robert Jones hat bereits einen Firmensitz in Österreich. Er lobt vor anderen Wirtschaftstreibenden die engagierten Arbeitskräfte und den attraktiven Standort. "Ich liebe Skifahren. Das ist ein weiterer Punkt, der für Österreich spricht."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema