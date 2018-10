Vierer-Gipfel zu Syrien will Verfassungskomitee

ISTANBUL. Merkel, Macron, Putin, Erdogan für politische Lösung.

Bei ihrem Vierer-Gipfel zu Syrien in Istanbul haben die Türkei, Russland, Frankreich und Deutschland die Bildung eines Verfassungskomitees gefordert. Das Gremium solle in Genf rasch seine Arbeit aufnehmen, um eine politische Lösung des seit 2011 andauernden Syrien-Konflikts voranzubringen, hieß es am Samstag.

"In Anbetracht der Umstände" müsse das Verfassungskomitee noch bis Jahresende in Genf einberufen werden, erklärten Angela Merkel, Emmanuel Macron, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Es solle die Verfassungsreform umsetzen und damit "den Weg ebnen" für "freie und faire Wahlen unter Aufsicht der UNO".

Die Bildung eines Verfassungskomitees gilt als eine entscheidende Hürde für einen Neustart in Syrien. Dem scheidenden UNO-Sondergesandten Staffan de Mistura, der an dem Gipfeltreffen in Istanbul teilnahm, war es in monatelangen Verhandlungen nicht gelungen, ein solches Komitee auf den Weg zu bringen.

Merkel sagte, es gehe darum, "zwei Kriege zu beenden": den gegen den Terror und den der syrischen Regierung gegen ihr eigenes Volk. Dies könne nicht militärisch gelingen, sondern nur durch politische Verhandlungen unter der Ägide der UNO. In der Frage der Zukunft von Machthaber Bashar al-Assad gab es keine Einigkeit.

