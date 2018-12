Verhandlung über deutsche Pkw-Maut vor Europäischem Gerichtshof

Nicht die PKW-Maut in DE stört mich wirklich, denn die ist irgendwie schon berechtigt, geographisch, meine ich.



Die verhoandaglte deutsche Sprache stört mich. Dafür sollten die Deutschen in den Büchern, in den Zeitungen und im Fernsehen eine saftige Strafe zahlen! Das "haben" statt "sein" an der unmöglichen, falschen Stelle zum Beispiel.