Verhaftung nach Mord an Journalistin

SOFIA / BERLIN. Im Fall der ermordeten bulgarischen TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa ist nach Angaben der bulgarischen Regierung ein Tatverdächtiger in Deutschland gefasst worden.

Es handle sich um einen 21-jährigen Mann, der polizeibekannt sei, sagte der bulgarische Innenminister Mladen Marinow in Sofia. Die Leiche der 30-Jährigen war am Samstag in einem Park am Donauufer in Russe entdeckt worden. Marinowa war dort joggen. Sie wurde den Ermittlern zufolge vergewaltigt und erwürgt. Laut Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Zusammenhang zwischen der Tat und der Arbeit der Journalistin.

