Venezuelas Präsident Maduro überstand Attentatsversuch

CARACAS. Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro hat einen Anschlag während einer Militärparade unversehrt überstanden. Dies teilte Regierungssprecher Jorge Rodríguez am Samstagabend in der Hauptstadt Caracas mit. Sieben Soldaten seien aber verletzt worden.

Nach dem Anschlag: Soldaten patroillieren vor dem Präsidentenpalast Bild: (AFP)

Bei der Übertragung im Staatsfernsehen war zuvor eine Explosion während der Rede Maduros vor Tausenden Soldaten zu hören gewesen. Maduro sprach gerade über Wirtschaftsthemen, als in der TV-Übertragung zunächst der Ton ausfiel. Der Präsident und andere Personen auf dem Podium schauten nach oben und sahen erschrocken aus. Die Kamera schwenkte auf Soldaten, die anfingen zu laufen, bevor auch kein Bild mehr zu sehen war.

Fernsehbilder zeigten auch Zuschauer, die in Panik wegliefen, ehe die Übertragung abgebrochen wurde. Der Präsident unterbrach daraufhin seine Rede. "Das war einen Anschlag gegen die Person des Präsidenten Nicolás Maduro", sagte später Rodríguez im staatlichen Rundfunksender VTV. Der Präsident sei aber unverletzt geblieben und arbeite nun weiter.

Nach den ersten Erkenntnissen seien bei dem Anschlag Drohnen eingesetzt worden, fügte er hinzu. Das Attentat habe sich zum Abschluss der Militärparade ereignet. Nach Medienberichten waren die Drohnen mit Sprengstoff gefüllt.

Bekenntnisschreiben im Internet

Eine bisher unbekannte Gruppe hat sich zu dem versuchten Anschlag auf Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro bekannt. Es verstoße gegen die "militärische Ehre", eine Regierung zu unterstützen, die "die Verfassung vergessen und aus dem Staatsdienst einen obszönen Weg zur Selbstbereicherung gemacht hat", hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung. Unterzeichnet war sie von einer "Nationalen Bewegung der Flanell-Soldaten". Nach Angaben der venezolanischen Regierung war Maduro zuvor am Samstagabend Ziel eines Anschlags mit Drohnen während einer Militärparade in Caracas gewesen. Maduro bezichtigte seinen kolumbianischen Amtskollegen Juan Manuel Santos der Urheberschaft des Attentatsversuchs gegen ihn. Mehrere Täter seien gefasst worden. Es gebe zudem Hinweise, dass einige Finanziers und Planer des Anschlags in Florida lebten.

Politische und humanitäre Krise

Venezuela leidet seit langem unter einer schweren politischen und humanitären Krise. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt leidet unter Hyperinflation, Hunderttausende Venezolaner sind in den vergangenen Monaten vor Elend und Unterdrückung in die Nachbarstaaten geflohen. Maduro wird das Errichten einer Diktatur vorgeworfen.

Der Sozialist ließ sich im Mai für eine weitere fünfjährige Amtszeit im Amt bestätigen. Die Wahlen wurden von der Europäischen Union und anderen Staaten nicht anerkannt.

