Venezuela will mit fünf Nullen weniger die Hyperinflation in den Griff kriegen

CARACAS. Staatschef Maduro entwertet Bolivar und koppelt ihn an Kryptowährung Petro.

1 Petro wird mit 3600 souveränen Bolivar gekoppelt. Das versucht Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro mit dieser Tafel zu veranschaulichen. Bild: REUTERS

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat am Wochenende eine der größten Währungsabwertungen der Geschichte durchgeführt. Der offizielle Kurs des Dollar wurde von rund 285.000 Bolivar, der Landeswährung Venezuelas, auf sechs Millionen Bolivar herabgesetzt. Um den Schock zu mildern, wurden gleichzeitig die Mindestlöhne um 3500 Prozent auf den Gegenwert von 30 Dollar pro Monat angehoben. Der Internationale Währungsfonds sei nicht involviert gewesen, rühmte sich Maduro.

Venezuelas Inflation wird derzeit vom Finanzdienstleister Bloomberg auf 108.000 Prozent jährlich geschätzt. Bis zum Jahresende werden eine Million Prozent erwartet, sie ist damit völlig außer Kontrolle.

Die neue Wirtschaftspolitik ist eine verzweifelte Abkehr von der früheren Staats- und Wohlfahrtswirtschaft, die sich das Land nie leisten konnte und die die Wirtschaft schwächte. So sollen nun auch die Benzinpreise steigen. Zuletzt war Benzin so weit subventioniert, dass eine Million Liter nur einen Euro kosteten. Damit war es deutlich billiger als Wasser und beliebte Schmuggelware. Die Maßnahme soll zehn Milliarden Dollar pro Jahr einsparen.

Neben der Abwertung stellt die Regierung auch die Währung um. Dabei werden fünf Nullen gestrichen und der Name in "souveräne Bolivar" geändert. Dessen Wert soll zudem mit einer Kryptowährung verknüpft werden. Der sogenannte Petro soll mit Rohöl unterlegt werden und wird von der Regierung mit 60 Dollar oder 3600 souveränen Bolivar bewertet. Der Petro soll schwanken dürfen. Künftig sollen Güterpreise in Petro festgelegt werden.

1,6 Millionen Menschen geflohen

Vieles an den Maßnahmen ist unklar. Legt man zugrunde, was Venezuela über den Petro bisher veröffentlicht hat, so wird die Regierung Petro auf der Basis des Preises eines Barrels (159 Liter) venezolanischen Öls abzüglich eines Diskonts akzeptieren. Letzterer entspricht dem Abschlag, zu dem der Staat selbst Petro verkauft, was mindestens zehn Prozent sein sollen. Der Wert des Bolivar errechnet sich dann aus den gewichteten Transaktionen alle offiziellen Umtauschstellen des Landes.

Um der Krise in ihrer Heimat zu entkommen, sind in den vergangenen Monaten Hunderttausende Venezolaner in Nachbarländer, vor allem nach Kolumbien und Brasilien geflohen. 1,6 Millionen Venezolaner leben nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration bereits im Ausland.

Einer der Hotspots: der abgelegene brasilianische Bundesstaat Roraima. Dort kamen in den vergangenen Wochen täglich an die 500 Venezolaner über die Grenze und überforderten die Region. Am Wochenende kam es dort deshalb zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. Dutzende aufgebrachte Einwohner hatten am Samstag zwei Lager mit Flüchtlingen aus Venezuela im Grenzort Pacaraima angegriffen und teilweise zerstört.

Die brasilianische Regierung schickte deshalb gestern 120 Soldaten an die Grenze zum Nachbarland. Auch Gesundheitsexperten sollen demnach an die Grenze entsandt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema