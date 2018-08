Uni in Tokio ließ Frauen absichtlich durchfallen

TOKIO. Eine interne Untersuchung an der Tokyo Medical University hat bestätigt, worüber japanische Medien schon seit Tagen berichteten:

Die Uni-Chefs entschuldigen sich (AFP) Bild: APA/AFP/JIJI PRESS

An der Hochschule wurden seit Jahren Testergebnisse manipuliert, um Frauen an einem Medizinstudium zu hindern. Nach Angaben eines Anwalts, der an der Untersuchung beteiligt war, habe diese Praxis seit 2006 stattgefunden, womöglich auch schon davor.

Die Hochschule hat sich am Dienstag entschuldigt und mitgeteilt, die Manipulationen hätten niemals stattfinden dürfen. Man werde dafür sorgen, dass sie sich in Zukunft nicht wiederholten. Zudem werde erwogen, die benachteiligten Frauen nachträglich für ein Medizinstudium zuzulassen.

Laut der Untersuchung wurden die Ergebnisse von Aufnahmeprüfungen wie folgt manipuliert: In einem ersten Schritt seien die Ergebnisse aller Bewerber um 20 Prozent herabgesetzt worden. Daraufhin hätten männliche Bewerber mindestens 20 Punkte extra bekommen – mit Ausnahme von denen, die bei dem Test bereits mindestens vier Mal durchgefallen waren.

