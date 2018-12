Ungarn: Proteste gegen das "Sklavengesetz" eskalieren

BUDAPEST. Die über Jahre gewachsene Wut auf die Regierung bricht los.

Die Zahl der Demonstranten wächst: Linke und rechte Gruppen marschieren gemeinsam gegen Viktor Orbán. Bild: REUTERS

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán kommt massiv unter Druck: Schon den fünften Tag in Folge protestierten gestern tausende Menschen gegen die rechtskonservative Regierung. Der Ton wird immer rauer. Was als friedlicher Protest gegen eine umstrittene Arbeitsgesetzreform begann, endete am Wochenende in ersten Ausschreitungen. Die Demonstranten bewarfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern und Flaschen, die wiederum mit Tränengas antwortete. Seit Sonntagabend halten sich 15 Oppositionsabgeordnete im Staatssender MTV verschanzt, um die Verlesung einer regierungskritischen Petition zu erzwingen. "Wir harren aus", sagte der EU-Abgeordnete Péter Niedermüller.

Auslöser der Protestwelle ist eine in der Öffentlichkeit inzwischen als "Sklavengesetz" bekannte Novelle des Arbeitsrechts, die vergangene Woche im Parlament verabschiedet worden war. Das Gesetz erhöht die jährlich mögliche Überstundenzahl von Arbeitnehmern von 250 auf 400. Gleichzeitig dürfen Arbeitgeber sich mit der Ausbezahlung der Überstunden drei Jahre statt wie bisher ein Jahr Zeit lassen. Die Gesetzesänderung war gegen den massiven Protest von Gewerkschaften, Opposition und Zivilorganisationen verabschiedet worden.

Zwar hatten Orbán und seine Regierung das Arbeitsrecht schon vor Jahren stark zugunsten von Unternehmen reformiert – so ist etwa das Streikrecht stark eingeschränkt –, Proteste dagegen gab es bisher aber kaum. Opposition und Gewerkschaften sind in Ungarn schwach und zersplittert. Doch mit dem "Sklavengesetz" scheint nun der gesamte Unmut über die Regierung, der sich über die letzten Jahre aufgestaut hat, aufzubrechen. Linke und rechte Oppositionsgruppen marschieren plötzlich gemeinsam gegen Orbán.

Regierung wittert ein Komplott

Die Liste ihrer Kritikpunkte ist lang: Die Proteste richten sich auch gegen das Gesetz für neue "Verwaltungsgerichte", das die Unabhängigkeit der Justiz im Land weiter auszuhöhlen droht. Massiv kritisiert wird auch das im September beschlossene Verbot der Obdachlosigkeit. Wie lange die Proteste noch anhalten, ist unklar. Die Orbán-Regierung antwortete jedenfalls auf ihre Weise: Die Proteste seien vom US-Milliardär George Soros und den hinter ihm stehenden Kräften initiiert, die Ungarn mit Migranten überschwemmen wollten, hieß es. Außerdem würden Provokateure und ausländische Straftäter an den Protesten teilnehmen. Das Ziel: Ungarn solle im Ausland herabgewürdigt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema