"Ukrainische Provokateure" gegen "russische Aggressoren"

KIEW. Russen und Ukrainer schieben sich nach dem Seegefecht gegenseitig die Schuld zu.

Die ukrainischen Behörden versetzen die Streitkräfte in Kampfbereitschaft. Präsident Poroschenko unterzeichnete ein Dekret zur Verhängung des Kriegsrechts. Bild: APA/AFP/SERGEI SUPINSKY

Russland und die Ukraine lieferten sich in der Meerenge von Kertsch ein regelrechtes Seegefecht, mehrere Videos zeugen vom Sieg der Russen: Schiffe des russischen Grenzschutzes rammten den ukrainischen Schlepper "Jany Kapu", beschossen zwei Schnellboote und kaperten dann alle drei Gefährte. Nach ukrainischen Angaben wurden drei Besatzungsmitglieder verletzt, insgesamt 23 gefangen genommen. Ihr Verband war auf dem Weg ins Asowsche Meer. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB teilte mit, die ukrainischen Schiffe hätten die russische Grenze verletzt und gefährliche Manöver veranstaltet. Deshalb habe man das Feuer auf sie eröffnet. Zuvor hatte die russische Seite die Durchfahrt unter der Brücke von Kertsch blockiert, die die annektierte Krim und das russische Festland verbindet.

Nach russischer Ansicht trägt die Ukraine die volle Verantwortung. Außenminister Lawrow sprach von einer "eindeutigen Provokation". Die Ukraine habe gegen internationales Recht verstoßen. "Wir fordern die westlichen Sponsoren Kiews auf, jene zur Räson zu bringen, die jetzt versuchen, mit kriegerischer Hysterie Punkte bei den kommenden Wahlen in der Ukraine zu sammeln." Russland berief eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates ein.

Allerdings sind die russischen Argumente völkerrechtlich strittig. Nach Angaben aus Moskau verletzten die drei ukrainischen Schiffe schon auf der Fahrt durchs Schwarze Meer ständig die russische 12-Meilen-Zone vor der Krim. Jedoch erkennen weder die Ukraine noch die Mehrzahl der UN-Mitgliedsstaaten die Annexion der Halbinsel durch Russland an, also auch nicht dessen Anspruch auf die Hoheit über die Ufergewässer. Außerdem unterzeichneten beide Länder 2003 einen Vertrag über die gemeinsame Nutzung des Asowschen Meers, in dem es heißt: "Handels- und Kriegsschiffe unter der Flagge Russlands oder der Ukraine besitzen das Recht auf freie Schifffahrt." Nach Darstellung Kiews hatten die drei Schiffe die russischen Behörden von ihrer Absicht informiert, in das Asowsche Meer einzulaufen. Der ukrainische Präsident Poroschenko forderte Russland auf, die gefangenen Seeleute freizugeben. Außerdem beantragte er im Parlament die Ausrufung des Kriegsrechtes. Zuvor war die Armee in Alarmbereitschaft versetzt worden. Außenminister Klimkin erklärte, Kiew werde eine diplomatische Lösung des Konfliktes anstreben. "Aber wir behalten uns das Recht auf Selbstverteidigung vor."

Viele Zwischenfälle seit März

Im März hatte die Ukraine einen russischen Fischkutter aus Kertsch aufgebracht, dessen Mannschaft russische – also nach Ansicht der ukrainischen Behörden illegale – Pässe besaß. Danach begann die russische Küstenwache im Asowschen Meer Frachter anzuhalten, die die ukrainischen Häfen Mariupol und Berdjansk ansteuerten. Und kontrollierte sie oft tagelang. Allein zwischen Mai und Oktober waren es 260 Schiffe, die von den Schikanen betroffen waren. Umgekehrt halten die Ukrainer zur Zeit 15 Schiffe fest, die ohne ukrainische Erlaubnis Häfen auf der Krim anliefen.

