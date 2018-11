Ukraine versetzte Armee in Kampfbereitschaft

Die Russen zeigen den korrupten Ukrainern, wer am längeren Ast sitzt.



Auch die Drohungen der USA bringen nichts, im Gegenteil, denn die Russen sind bei vielen in der Region - im Gegensatz zu den Amerikanern und historisch bedingt - nicht ganz unbeliebt und haben einen Bonus.



In der Ukraine beginnt man dem Westen, der hinter der Maidanrevolte gestanden ist, zu misstrauen. Man hat neue superreiche und abgehobene Machthaber installiert, die Korruption ist sogar noch angestiegen und das eine oder andere westliche profitiert und spielt mit. Das einfache Volk hat nichts zu sagen, die Milliardäre regieren.