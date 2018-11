Ukraine: EU will Freilassung ukrainischer Soldaten verlangen

KIEW/BRÜSSEL/BERLIN. Die EU bereitet eine Erklärung der 28 Mitglieder vor. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sprach sich für Deeskalation aus.

Außenministerin Karin Kneissl Bild: APA

Die EU will im jüngsten militärischen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland auf Freilassung der ukrainischen Soldaten und Zurückgabe der beschlagnahmten ukrainischen Schiffe drängen. Eine Erklärung aller 28 EU-Staaten sei in Vorbereitung, hieß es am Dienstag nach Beratungen der für Sicherheitspolitik zuständigen EU-Botschafter in Brüssel.

Bei der "Berlin Security Conference" in der deutschen Hauptstadt trat Karin Kneissl als aktuelle EU-Ratspräsidentin dafür ein, "Konflikte verbal und nicht mit Waffengewalt zu lösen". Verstöße gegen das Völkerrecht seien klar zu verurteilen.

"Wir müssen auch mit Russland immer wieder den konstruktiven Dialog führen", erklärte die Außenministerin jedoch. "Wir sind auf konstruktive Zusammenarbeit mit Russland angewiesen, aber auch Russland ist auf uns angewiesen." Angesichts der Eskalation im Krim-Konflikt äußerte Kneissl sich jedoch nicht zur Möglichkeit neuer Sanktionen gegen Russland.

Der seit Jahren schwelende russisch-ukrainische Konflikt um die Halbinsel Krim eskalierte am Sonntag in der Straße von Kertsch. Dort verwehrte Russland mit Hilfe eines Frachtschiffs drei ukrainischen Marinebooten die Einfahrt. Russische Grenzschutzboote beschossen die ukrainischen Schiffe und verletzten dabei mehrere Matrosen, 24 Marinesoldaten wurden laut Angaben russicher Regierungsvertreter festgenommen. Die Boote sind seitdem beschlagnahmt.

Kein Bedarf an Vermittlern, doch Merkel soll helfen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht keinen Bedarf an einem Vermittler im Konflikt seines Landes mit der Ukraine. Die Behörden beider Länder könnten die Probleme selbst diskutieren, sagte er nach einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian am Dienstag in Paris. Lawrow wies damit einen entsprechenden Vorstoß von Deutschland und Frankreich zurück.

Aus Moskauer Sicht geht die Aggression von der Ukraine aus. Entsprechend bat Russlands Präsident Wladimir Putin am Montagabend die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, auf die ukrainische Führung einzuwirken, "keine weiteren unüberlegten Schritte" zu ergreifen, wie die russische Agentur Tass berichtete. In dem Telefonat schilderte Putin das Ganze als "provokative Aktionen" der ukrainischen Seite, sowie als "grobe Verletzung internationalen Rechts durch deren Kriegsschiffe" und als "vorsätzliches Ignorieren der Regeln der friedlichen Passage durch territoriale Gewässer der Russischen Föderation".

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema