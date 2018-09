USA schließen PLO-Vertretung in Washington

WASHINGTON. Die US-Regierung will die diplomatische Vertretung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Washington schließen.

"Gefährliche Eskalation", sagt die PLO. Bild: REUTERS

"Das ist eine gefährliche Eskalation", sagte PLO-Generalsekretär Saeb Erekat. Er warf der US-Regierung vor, mit ihrer Politik das palästinensische Volk "kollektiv zu bestrafen".

US-Präsident Trump versucht mit Druck, die Palästinenser zur Rückkehr an den Verhandlungstisch zu bewegen. Die US-Regierung hatte erst vor einer Woche entschieden, die Zahlungen für das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) einzustellen. Zuvor hatte sie bereits mehr als 200 Millionen Dollar an Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland gestrichen. Trump will die Hilfen für die Palästinenser so lange zurückhalten, wie diese nicht zu Friedensgesprächen mit Israel bereit sind. Die Palästinenser hatten nach der Entscheidung, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, ihre offiziellen Kontakte zu Washington abgebrochen.

