US-Senatskomitee stimmt für Kavanaughs Nominierung

WASHINGTON. Trotz schwerer Missbrauchsvorwürfe gegen Brett Kavanaugh hat die Kandidatur des Richters für den US-Supreme Court eine wichtige nächste Hürde genommen.

Der Justizausschuss des US-Senats stimmte am Freitag mit knapper Mehrheit dafür, dem Senat eine Berufung Kavanaughs an das höchste US-Gericht zu empfehlen. Der komplette Senat muss abschließend über die Personalie entscheiden.

Der republikanische Senator Jeff Flake, ein Kritiker von US-Präsident Donald Trump, forderte eine FBI-Untersuchung der Vorwürfe gegen Kavanaugh, bevor der Senat nach einer Woche endgültig entscheiden sollte.

Die elf Republikaner im Ausschuss stimmten am Freitag für den Wunschkandidaten von Präsident Trump, die zehn Demokraten dagegen. Als nächstes soll die entscheidende Abstimmung im gesamten Senat folgen. Die Demokraten wollen die Ernennung Kavanaughs verhindern.

Das letzte Wort bei Kavanaughs Berufung an das höchste US-Gericht hat der komplette Senat. Der Justizausschuss der Kammer hat aber die Rolle, vorab eine Empfehlung dazu abzugeben, ob der Senat eine Ernennung billigen oder ablehnen sollte.

Kurz vor der Abstimmung im Justizausschuss des US-Senats hat Senator Jeff Flake, ein als Trump-Kritiker bekannter republikanischer Senator, erklärt, dass er für den von Trump favorisierten erzkonservativen Juristen Brett Kavanaugh stimmen werde.

Erneut Proteste

In der US-Hauptstadt Washington haben erneut Hunderte Menschen gegen die Berufung Kavanaughs an das Oberste US-Gericht protestiert. Vor dem Supreme Court versammelten sich am Freitag Schätzungen zufolge mehrere hundert Menschen, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete.

Mehrere Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Belästigung vor. Am Donnerstag untermauerte die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss des Senats ihre Anschuldigung, dass Kavanaugh 1982 bei einer Schülerparty versucht habe, sie zu vergewaltigen. Kavanaugh wies das anschließend erneut zurück. Auch am Donnerstag gab es Proteste.

Der Ausschuss wollte am Freitagnachmittag um 13.30 Uhr Ortszeit (19.30 Uhr MESZ) über die Personalie abstimmen. Die Demokraten in dem Gremium kritisierten die Republikaner scharf dafür, dass sie an der Nominierung festhalten. Mehrere der demokratischen Senatoren verließen die Sitzung des Ausschusses zwischenzeitlich und sprachen vor den Demonstranten. Die Menge bejubelte sie minutenlang. Der Senator Richard Blumenthal erklärte vor den Demonstranten, Fords Aussage sei eine Lehrstunde für alle gewesen.

