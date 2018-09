US-Senat will Kür von Höchstrichter beschleunigen

WASHINGTON. Der Justizausschuss im US-Senat drückt aufs Tempo: Die Republikaner wollen die Entscheidung über den wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung unter Druck stehenden US-Richterkandidaten Brett Kavanaugh beschleunigen.

Der Justizausschuss des Senats soll bereits am Freitag über die Nominierung des erzkonservativen Juristen für das Oberste Gericht abstimmen. Nach einer möglichen Zustimmung des Justizausschusses hat dann das Plenum des Senats die letzte Entscheidung über die Nominierung von Trumps Wunschkandidaten.

Bereits heute will die Uni-Professorin Christiane Blasey Ford im Justizausschuss zu ihren Anschuldigungen gegen Kavanaugh aussagen. Sie wirft ihm vor, dieser habe sie bei einer Schülerparty in den 1980ern zu vergewaltigen versucht. Eine weitere Frau hatte sich im "New Yorker" mit dem Vorwurf gemeldet, Kavanaugh habe ihr während einer Studentenparty an der Elite-Universität Yale in den 1980ern sein Geschlechtsteil ins Gesicht gedrückt.

Nun meldete sich eine dritte Frau

Eine dritte Frau erklärte laut ihrem Anwalt gestern, dass sie Zeugin von sexuellen Übergriffen durch Kavanaugh gewesen sei. Sie habe beobachtet, wie der Richter bei Partys "exzessiv getrunken" und Mädchen begrapscht habe, ließ Julie Swetnick erklären.

Kavanaugh bestritt die Anschuldigungen und dementierte, die von den Frauen genannten Feiern besucht zu haben. Er habe "während der Schulzeit und viele Jahre danach" keinen Geschlechtsverkehr "oder auch nur so etwas ähnliches wie Geschlechtsverkehr" gehabt, sagte Kavanaugh.

