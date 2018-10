US-Justiz geht gegen Russin wegen Einmischung in Wahl 2018 vor

WASHINGTON. Die US-Justiz geht gegen eine russische Staatsbürgerin wegen Verdachts der Einmischung in die bevorstehenden Kongress- und Regionalwahlen vor.

Gegen die Frau sei Strafantrag gestellt worden, teilte das Justizministerium in Washington am Freitag mit. Sie werde einer Verschwörung zur Einmischung in das "politische System" der USA beschuldigt.

