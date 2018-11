UNO-Migrationspakt: Vilimsky will Italien zum Ausstieg bewegen

STRASSBURG/ROM. Vilimsky will auch Lega-Chef Matteo Salvini vom Unterzeichnen des UNO-Migrationspaktes abhalten. Scharfe Kritik hagelt es von den anderen österreichischen Abgeordneten im EU-Parlament.

Die neue Konstellation der Bundesregierung sei für die Ablehnung des Migrationspaktes verantwortlich, meint FPÖ-Europaabgeordneter Harald Vilimsky. Bild: ERIC GAILLARD (X00102)

Der FPÖ-Generalsekretär und Europaabgeordnete Harald Vilimsky will Italien zum Ausstieg aus dem UN-Migrationspakt bewegen. "Das, was wir in Österreich gemacht haben, in einem zähen Prozess der Überzeugungsarbeit die Regierung zu einer Enthaltung zu bewegen", habe eine "kleine Welle ausgelöst", so Vilimsky. Deshalb werde er nach Rom fliegen, um auch die Lega-Spitze zu einem Austritt zu bewegen.

Dass Österreich auf Beamtenebene jahrelang den UNO-Migrationspakt verhandelt habe, die politische Beurteilung nun aber anders ausfalle, habe mit der neuen Konstellation der Bundesregierung zu tun, so Vilimsky am Dienstag. Die FPÖ habe sich hier jedenfalls schon seit Sommer dementsprechend positioniert und sei hier Impulsgeber in der Regierung gewesen. In Gesprächen habe man dann einen Konsens erzielen können. Klar sei, "jeder Staat muss das Recht haben, selbst zu entscheiden, wie er mit Migration umgeht", betonte Vilimsky.

Kritik von mehreren Seiten

Der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament Othmar Karas, der den Ausstieg aus dem UNO-Migrationspakt kritisiert hatte, meinte am Dienstag, seine Meinung habe sich diesbezüglich nicht geändert. Der SPÖ-Abgeordnete Josef Weidenholzer erklärte, die SPÖ habe das Thema auf die Tagesordnung gebracht und auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der weitere Verhandlungen gefordert hatte, könne den "Ausstieg nicht fassen". Die SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner betonte, "uns ist Multilateralismus ein Anliegen".

Der Grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon kritisierte, dass ständig "über Migration diskutiert wird, die zu 90 Prozent eingebrochen ist, statt über die Klimaproblematik". Der Austritt aus dem UNO-Migrationspakt als Ratsvorsitz sei "ein Riesen-Problem, da andere Länder folgen" würden, kritisierte die NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar. Die Regierung positioniere sich hier gegen die multilaterale Ordnung, so Mlinar. "Die FPÖ verfolgt einen ganz klaren Plan Richtung Nationalismus, raus aus der EU und zurück zum Schilling."

