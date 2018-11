UNO-Migrationspakt - Auch Bulgarien kündigt Ausstieg an

die Uno sollte mal die Natoverbrechen der letzten Jahrzehnte bearbeiten. Dann Migrationsströme und deren Ursachen neu bewerten. Dann alle korrupten Politiker auszupfen und ins All schiessen. Dann könnte es tatsächlich Frieden geben, sollten sich von nun an alle Nationen an das seit UN Gründung bestehende Gewaltverbot halten. Ganz ohne NWO. Das wär schon eine NWO. Inkl Freiheit der Nationalstaaten. Ein Weltweites Staatenbündnis sozusagen. Wie die Uno. Oh, wie herrlich krank das doch alles ist.